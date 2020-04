Corona-Krise: Polizei erhält Anzeigen-Flut – Die Alltagseinschränkungen und das Abstandsgebot, gepaart mit der Sorge wegen des Coronavirus, all das macht vielen Menschen zu schaffen. Manch einer ist dadurch empfindlicher und gereizter als er es in entspannten Zeiten möglicherweise wäre. Das bekommt auch die Polizei zu spüren, denn die Zahl der eingehenden Anzeigen scheint anzuwachsen. Zudem möchten sich viele nicht an die Corona-Regelungen halten – so zumindest scheint es.

Aus Berlin etwa vermeldet man bei der Polizei eine Zunahme der gemeldeten Verstöße – nicht nur Polizeibeamte stellen diese bei Kontrollen und Patrouillen fest, viele werden auch von Privatleuten zur Anzeige gebracht. Auf Anfrage von „Welt.de“ teilte die Polizei Berlin etwa mit, dass auf sämtlichen Kanälen dazu Hinweise von Bürgern eingehen würden. So würden diese etwa geöffnete Restaurants oder größere Menschenansammlungen in Parks melden.

Wie viele Anzeigen es sind, ist nicht bekannt – sie werden nicht gesondert statistisch erfasst

Ende März musste die Berliner Polizei aufgrund einer Flut von Hinweisen über ihren Twitter-Kanal sogar betonen: „Wir haben Verständnis, wenn Sie uns Verstöße gegen die VO zur Eindämmung des #Coronavirus melden wollen oder dass Sie viele Fragen dazu haben. Unser #Notruf ist dafür allerdings nicht gedacht.“ Nun erhält man dort über soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Twitter ebenso wie über die „Internetwache“ täglich Anzeigen und Beschwerden, auch E-Mails werden genutzt.

Dabei sind längst nicht alle Anzeigen gegen vermeintliche Verstöße legitim: Selbsternannte Sittenwächter und Blockwarte nutzen ihre Chance, Menschen anzuschwärzen oder persönliche Querelen mit unliebsamen Nachbarn so zu klären: „Längst nicht alle Hinweise haben einen polizeilichen Einsatz zur Folge“, betont man die Polizei.

„Bevor Sie uns in guter Absicht jedes offene Lokal melden, bedenken Sie bitte, dass dieses auch unter (...) Auflagen geöffnet sein darf“, konstatierte die Behörde etwa auf ihrem Twitter-Kanal. Auch musste man einmal klarstellen: „Bei uns gingen Hinweise ein, dass morgen in #Mitte eine angebliche ‚Corona-Ansteck-Party‘ stattfinden soll. Es handelt sich dabei lediglich um einen Musik-Live-Stream ohne Publikum aus einer Event-Location.“

