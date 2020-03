Corona-Krise: Österreich führt Maskenpflicht ein – In Österreich werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie noch weiter verschärft. Wie Kanzler Sebastian Kurz am Montagmorgen verkündete, dürfen dort zukünftig nur noch Menschen einen Supermarkt betreten, die eine Schutzmaske tragen.

Die neue Regel soll in Kraft treten, sobald ausreichend Mund-Nasen-Schutzmasken in den Supermärkten ausgegeben werden können, was voraussichtlich am Mittwoch der Fall sein soll. Kurz erklärt: „Die Maßnahmen müssen die Ausbreitung weiter drücken. Der Replikationsfaktor muss in Richtung null verlaufen.“ Dafür sei es wichtig, dass jeder Einzelne mithelfe. Vizekanzler Kogler pflichtet Kurz bei und bestätigte seinerseits die Wichtigkeit der Maskenpflicht.

„Es geht darum, das Leben anderer zu schützen.“

Zudem seien die Masken nicht nur für den Einkauf im Supermarkt gedacht, sondern auch „darüber hinaus“ zu tragen. So soll verhindert werden, dass das Virus sich verbreitet und sich weitere Personen infizieren.

Aktuellen Zahlen zufolge gibt es in Österreich bislang 9125 Corona-Infizierte. 108 Personen sind an den Folgen der Krankheit gestorben, 636 wieder genesen.

Der Ruf nach einer Pflicht für Atemmasken war laut „oe24.at“ schon zuvor von Experten wiederholt gefordert worden. In einem offenen Briefe an Minister Faßmann werden die asiatischen Länder als Vorbild genannt. Das konsequente Tragen von Masken erschwere eine Ansteckung und verlangsame somit die Ausbreitung. Weiter heißt es in einem Zitat: „Und noch wichtiger, es führt uns zu Bewusstsein, dass wir die Aufgabe haben, andere zu schützen.“

Quelle: stern.de