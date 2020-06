Corona-Krise: NRW verhängt Lockdown für Landkreis – Infolge des grassierenden Corona-Virus musste Deutschland im März mit Ausgangsbeschränkungen und Lockdowns reagieren. Monate später entspannte sich die Lage und ein Stück Normalität kam zurück. Nun der Rückschlag – dies für Hunderttausende von Menschen aus dem Kreis Gütersloh in NRW.

Wie nun durch NRW-Landeschef Armin Laschet (CDU) am Dienstagvormittag offiziell bestätigt, wird der Kreis abgeriegelt und ein Lockdown verhängt. Ausgangspunkt des Ganzen war der fatale Ausbruch des Corona-Virus in der Tönnies-Fleischfabrik.

Laut Laschet sind mittlerweile von den 6140 Mitarbeitern bei Tönnies ganze 1553 Menschen positiv auf den Virus getestet worden. Hinzu kommt noch eine nicht genannte Zahl in deren familiärem Umfeld. Zuvor gab es außerhalb von Tönnies lediglich 24 Infizierte im Kreis Gütersloh.

Dieser Ausbruch zwang die Regierung auch zu einer entschiedenen Maßnahme. Rund um die Tönnies-Mitarbeiter wurden nun 7000 Menschen in eine Art Massen-Quarantäne gesteckt. Laschet: „Das ist ein großer Eingriff, man nennt das Pre-Test-Quarantäne. […] Virologe Drosten hat diese Maßnahme ausdrücklich gewürdigt, weil es so etwas auch noch nie in der Form gegeben hatte.“

Um die Quarantäne zu kontrollieren, hat die NRW-Regierung drei Einsatzhundertschaften der Polizei in den Kreis entsendet. Die Regeln des Lockdowns für den Kreis Gütersloh sind vorerst bis zum 30. Juni verhängt.

Neben den bereits angeordneten Schul- und Kita-Schließungen und der Maskenpflicht gilt nun auch wieder die bekannte, verschärfte Version der Kontaktbeschränkung, die nur den Kontakt zu Personen aus dem eigenen Haushalt oder einer haushaltsfremden Person erlaubt. Auch Fitnessstudios, Kinos und Bars werden im Kreis Gütersloh bis Ende des Monats erneut geschlossen.

Restaurants und Speisegaststätten können geöffnet bleiben, aber nur noch für Menschen aus einem Hausstand. Zwar gilt kein Ausreiseverbot für die Bewohner des Kreises, jedoch appelliert Laschet, dass die Einwohner in ihrem Kreis bleiben und auf Urlaubsreisen verzichten sollen.

