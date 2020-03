Corona-Krise: Neue Regeln bei Paketen von DHL, Hermes & Co. – Die Situation mit der Covid-19-Epidemie stellt Dienstleister und Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Das macht auch vor Paketzustellern nicht Halt: Aufgrund der Ansteckungsgefahren für Mitarbeiter und Kunden müssen Hermes, DHL, DPD und Co. neue Konzepte für ihre Lieferung erarbeiten.

Bei Hermes etwa setzt man deswegen auf kontaktlose Paketannahme. Spätestens ab dem 24.03. ist keine Quittung mehr Scanner mehr möglich – stattdessen wird auf dem Paket direkt quittiert. Von der Unterschrift macht der Bote ein Foto – so soll Rechtssicherheit für beide Seiten gewährleistet sein – und natürlich der nötige Abstand zwischen den Beteiligten. Wie auch bisher kann zudem eine Zustellung an einem festgelegten Ablageort gewählt werden.

Bei DHL geht man einen anderen Weg:

Statt wie üblich den Empfänger unterschreiben zu lassen, unterschreiben nun die Boten die Auslieferung „Sofern der Empfänger damit nicht einverstanden ist, werden die Sendungen zur Abholung in die Filiale gebracht oder an den Absender zurückgesandt“, so das Unternehmen auf seiner Internetpräsenz. Virenübertragung, etwa durch Berührung der DHL-Paketscanner etc., soll damit möglichst verhindert werden. DHL ersucht seine Kunden zudem, Pakete möglichst an Packstationen zu adressieren oder Ablageorte festzulegen.

Auch bei DPD werden die Kunden gebeten, nach Möglichkeit ein „Okay“ für das Abstellen an Orten ohne direkten Kundenkontakt zu geben. Quittiert wird bei DPD erst einmal nicht mehr, Pakete entsprechend geringer Größe werden nun auch im Briefkasten eingeworfen, so möglich.

Auf der Webseite von Anbieter GLS kann man als Kunde ebenfalls seine Einwilligung zur kontaktfreien Annahme seiner Pakete erteilen.

Wer informiert werden möchte, kann etwa auch vom GLS-Boten auf elektronische Weise erfahren, dass sein Paket da ist – Gegensprechanlage vorausgesetzt: „Mit einer Zusatzinfo, können Sie uns Ihren Wunsch mitteilen, dass wir Sie z. B. per Gegensprechanlage informieren, wenn das Paket abgestellt wird. So können Sie auch im Mehrfamilienhaus sicher Pakete empfangen“, heißt es.

Momentan werden Pakete von den Versanddienstleistern noch ohne Einschränkung ausgeliefert – je nach der aktuellen Coronavirus-Situation könnte sich das möglicherweise ändern.

Quelle: rtl.de