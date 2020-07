Neuartige Mundschutz-Maske tötet Corona-Viren – So mancher mag ja nach wie vor die Wirksamkeit des Mund-Nasen-Schutzes in Zeiten der Pandemie in Zweifel ziehen, aber das sähe sicherlich ganz anders aus, gäbe es eine Maske, die Corona-Viren aktiv abtöten könnte. Zu schön, um wahr zu sein? Nicht unbedingt, denn genau das ist Forschern der Universität Toronto zufolge tatsächlich möglich.

Der von der Firma i3 BioMedical Inc. entwickelte neue medizinische Mundschutz trägt die klangvolle Bezeichnung „TrioMed Active Mask Typ IIR“ und verfügt angeblich über eine Oberfläche, die binnen Minuten über 99 Prozent der Corona-Viren auszuschalten vermag.

„Die TrioMed Active Mask ist der erste und einzige Atemschutz, für den wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass er das Covid-19 verursachende Virus inaktiviert und somit das Kontaminationsrisiko für den Träger drastisch reduziert“, verkündet Pierre Jean Messier, Gründer und CEO von i3 Biomedical Inc., stolz und erklärt weiter:

„Unser Unternehmen hat viele Jahre und Millionen von Dollar für die Entwicklung dieser interaktiven antimikrobiellen Technologie aufgewandt. Die daraus resultierenden Produkte werden von der medizinischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt verwendet und können, belegt durch Tests unabhängiger Labors, zahlreiche Mikroben, darunter MRSA, VRE, E-Coli, Staphylococcus Aureus, Influenza-Virus und jetzt SARS-CoV-2 abtöten.“

Laut einer in „The Lancet Microbe“ veröffentlichten Studie, bleibt das Corona-Virus bis zu sieben Tage lang auf der äußeren Schicht von Schutzmasken aktiv. Das ist bei der „TrioMed Active Mask Typ IIR“ anders, bei der mehr als 99 Prozent der Viren nach nur wenigen Minuten quasi im Keim erstickt werden.

Zudem können normale Masken auch nicht komplett verhindern, dass wir uns durchschnittlich – so das Ergebnis einer im „American Journal of Infection Control“ veröffentlichten Studie – rund 23-mal pro Stunde ins Gesicht fassen. Die „TrioMed Active Mask Typ IIR“ freilich auch nicht, durch das Deakti-Viren (kleines Wortspielchen) kann sie aber immerhin das Risiko einer Selbstkontamination reduzieren.

Quelle: rtl.de