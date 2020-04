Corona-Krise: Merkel will erst am 6. Mai über weitere Lockerungen entscheiden – Die Debatte zu weiteren Lockerungen der Corona-Regeln hat nach den ersten diesbezüglichen Beschlüssen ordentlich Fahrt aufgenommen. Entsprechend oft betonen Experten, dass wir nicht nur nicht über den Berg sind, sondern sogar quasi noch am Fuße stehen. Weitere Schritte soll es erst ab dem 06. Mai geben.

Zwar wollen sich Kanzlerin Merkel und die Länder bereits Ende April über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten, alle Fragen werden zu diesem Zeitpunkt aber nicht zu klären sein können.

So zeige sich die Auswirkung der Ladenöffnungen erst später, weshalb für Anfang Mai weitere Gespräche anberaumt wurden.

Bund und Länder kommen konkret sowohl am 30. April als auch eine Woche später am 06. Mai zusammen. Erst dann werde man Merkel zufolge einen Überblick über die Auswirkungen der Ladenöffnung haben.

Viele Bundesländer hatten die Läden bereits am Mittwoch geöffnet, weitere werden am kommenden Montag nachziehen.

In Anspielung auf die Frage, ob weitere Lockerungsschritte möglich seien, wiederholte Merkel, dass man immer klar gesagt habe, die Auswirkungen auf die Entwicklung der Neuinfektionen erst 12 oder 14 Tage später beurteilen zu können.

„Das heißt, wir können erst am 6. Mai darüber sprechen.“

Die Kanzlerin hatte in ihrer Regierungserklärung ausdrücklich vor Schnellschüssen gewarnt, welche die bisherigen Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie wieder zunichtemachen könnten, und im Zuge dessen die Öffnungsbeschlüsse einiger Länder als „zu forsch“ bezeichnet.

Der Frage, ob sie damit bestimmte Ministerpräsidenten gemeinte habe, wich Merkel mit den Worten „Ich habe meinen allgemeinen Eindruck dargestellt“ aus.

Quelle: n-tv.de