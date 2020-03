Corona-Krise: Mundschutz mit Hausmitteln selber herstellen – Durch Panik- und Hamsterkäufe sind angesichts der Corona-Krise viele unerlässliche Güter oft rasch ausverkauft, andere wiederum werden von medizinischem Fachpersonal dringend benötigt. Gesichtsmasken gehören ganz sicher dazu. Wer keine mehr bekommen hat, kann sich nun auf Anraten eines Teams von Wissenschaftlern aus Hongkong selbst eine solche Maske bauen, die ein gewisses Maß an Schutz bietet.

Dieses „Hausmittel“ weiß die Kenntnisse von gleich drei medizinischen Experten auf seiner Seite: Professor Dr. Alvin Lai, Dr. Joe Fan und Dr. Iris Li des Shenzen-Universitätskrankenhauses Hongkong konnten mithilfe von Laborversuchen nachweisen, dass eine solche selbstgebaute Schutzmaske gegen Tröpfcheninfektionen wie bei Corona 80 bis 90 Prozent des Schutzes einer professionellen Maske erzielen kann.

Noch dazu sind diese Masken leicht herzustellen und bestehen aus günstigsten Mitteln

„Ich hoffe, dass dies die öffentliche Panik lindern kann. Wissenschaftliche Tests haben ergeben, dass diese selbst gemachten Masken einen gewissen Schutz bieten können, wenn man zu Hause keine Maske hat“, sagte der Exekutivrat und Vorsitzende der Seniorenkommission, Dr. Lam Ching-choi. „Für Senioren ist es keine Idee, in der Frühe irgendwo anzustehen, um eine Maske zu bekommen.“

Das Krankenhaus setzte erfahrene Mikrobiologen auf eine Lösung des Problems an – diese Anleitung zum Bau einer Maske ist das durch Labortestes nachgewiesene Resultat. Einen dauerhaften Ersatz für echte medizinische Schutzmasken stellen diese Eigenbauten nicht dar, wohl aber einen effektiven Behelf. Wir liefern im Folgenden die nötigen Bestandteile für ein solches Provisorium.

Folgt einfach der simplen Anleitung im Video:

Ihr braucht Küchenrolle, starke Papiertaschentücher, Gummibänder, ein Locher, Klebeband, eine Schere, kunststoffbeschichteter Stahldraht, eine Brille, Kunststoffhefter und Büroklammern.

Geht nun wie folgt vor:

- Wascht eure Hände gründlich mit Seife, reinigt dann alle Gegenstände

- Legt ein Stück Küchenrolle auf ein anderes

- Legt ein Stück Taschentuch, das als untere Schicht der Maske fungiert, auf die beiden Stücke Küchenrolle.

- Schneidet den Papierstapel in zwei Teile

- Verwendet das Klebeband, um die beiden Seiten der Maske abzudichten

- Stanzt mit dem Locher zwei Löcher an jeder abgedichteten Seite

- Befestigt den Draht mit Klebeband an der Oberkante der Maske, um den Nasenbrückendraht herzustellen.

- Bindet vier Gummibänder durch die Löcher an den Seiten der Maske

Das Krankenhaus betont, dass Materialien wie Frischhaltefolie, Klimaanlagen-Filterpapier und Baumwollstoff für die Herstellung der Masken nicht geeignet sind.

