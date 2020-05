Corona-Krise: Marburger bekommen Gutscheine geschenkt – Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So dürfen sich sämtliche Bürger Marburgs demnächst auf einen Gutschein freuen. Falls die Stadtverordneten am 29. Mai zustimmen, startet in der mittelhessischen Universitätsstadt nämlich ein 14-Punkte-Sofortprogramm in Höhe von 3,7 Millionen Euro.

Kernstück des Programmes: Ein sogenannter „Stadt-Geld-Gutschein“, den die ungefähr 76.000 Einwohner bei Geschäften, Dienstleistern, Gastro und Kultur werden einlösen können. Der Gesamtwert der Aktion beläuft sich auf stattliche 1,9 Millionen Euro.

Der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies von der SPD verkündet: „Wir sind mitten in einer Krise von noch nie da gewesener Dimension.“

Eine solche verlange „mutige Lösungen von ebenso außerordentlicher Dimension, um unsere lebendige Stadt zu erhalten. Wie wichtig dafür der kleine Einzelhandel, Gastronomie und Kultur sind, haben wir während des Lockdown schmerzlich gespürt.“

Eine solche Lösung in Form von rund 76.000 Gutscheinen soll nun per Post kommen. Erwachsene erhalten jeweils 20 Euro, Kinder und Jugendliche sogar 50 Euro pro Kopf.

Zu den weiteren Punkten des Programmes zählen ein Mieterschutzpaket, welches den Verzicht auf Mieterhöhungen in den Jahren 2020/2021 für Mieter der städtischen Wohnungsgesellschaft vorsieht, sowie Notlagefonds für Solo-Selbstständige aus den Bereichen Kunst, Kreativität und Bildung.

