Corona-Krise: Keine Neuinfektionen in 5 Bundesländern – Im Kampf gegen das Coronavirus sind wir offenbar über den Punkt der Eindämmung hinaus, auf dem Vormarsch und drängen Covid-19 immer weiter zurück. So sind zuletzt in fünf Bundesländern keine weiteren Neuinfektionen aufgetreten.

Nicht ein einziger neuer Fall wurde von Montag bis Dienstag seitens des RKI in Berlin, Brandenburg, dem Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein erfasst.

Den vorliegenden Daten zufolge gibt es aktuell noch etwa 11.500 aktive Fälle in Deutschland. Zwar sei die Zahl der insgesamt betätigten Infektionen auf 175.210 gestiegen, ein Plus von 513 zum Vortag, allerdings kletterte auch die Zahl der Genesenen um circa 1.110 auf nunmehr 155.700 Menschen.

Das Robert-Koch-Institut schätzt den aktuellen Wert der als Maßstab für die Pandemie so oft zitierten Reproduktionszahl derzeit auf 0,82. Am Tag zuvor lag diese noch bei 0,87.

Dabei handelt es sich um die neue, „geglättete“ R-Zahl, welche durch eine Mittelung der Neuinfektionszahlen über sieben Tage hinweg errechnet wird, wobei akut auftretende Infektionsherde nicht mehr so massiv ins Gewicht fallen.

Wie der alte R-Wert zuvor, bildet auch die neue Variante nicht den aktuellen Tag ab, sondern beschreibet das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen, da zwischen Ansteckung und Erkrankungsbeginn sowie Test und Ergebnis immer eine gewisse Zeit vergeht.

Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen von einem Infizierten im Schnitt angesteckt werden. Bei einem R-Wert von 1 steckt ein Erkrankter durchschnittlich also einen weiteren Menschen an. Alles was darüber geht, führt zu einer exponentiellen Ausbreitung des Virus, alles darunter erstickt das Virus allmählich.

Laut Wissenschaftlern kommt Deutschland am besten aus der Krise, wenn wir einen Wert von 0,75 erreichen.

Denn ein harter Shutdown schadet der Wirtschaft, während bei zu freimütigen Lockerungen nicht nur der Tod vieler Menschen droht, sondern ebenfalls ein wirtschaftlicher Absturz zu befürchten ist – da Maßnahmen länger in Kraft blieben müssen, wenn die Infektionszahlen nicht schnell genug zurückgehen.

