Corona-Krise: Kanada verabschiedet Milliarden-Hilfspaket – In Sachen Corona-Krise lohnt es sich, auch mal über den Tellerrand zu schauen, um sich ein Bild von der Lage im Rest der Welt zu machen. Die von einigen Ländern getroffenen Maßnahmen könnten nämlich durchaus auch hierzulande angedacht werden, so zum Beispiel bestimmte Aspekte des kanadischen Nothilfepaketes gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise.

Das Paket umfasst ein Volumen von 69 Milliarden Euro und wurde vom Senat in Ottawa am Mittwoch verabschiedet, nachdem es zuvor bereits im Unterhaus gebilligt worden war. Das Maßnahmenbündel sieht dabei direkte Staatshilfen für Unternehmen und Familien in Höhe von 33 Milliarden Euro vor.

Und jetzt kommt’s: Arbeitnehmer, die im Zuge der Krise kein Einkommen haben, erhalten über vier Monate hinweg eine Unterstützung von 2.000 kanadischen Dollar im Monat, was umgerechnet 1287 Euro entspricht.

Bislang sind der Corona-Krise bereits die Jobs von rund einer Million Beschäftigte zum Opfer gefallen. Premierminister Justin Trudeau hat deshalb bereits weitere Hilfen angekündigt.

Laut Behördenangaben verzeichnet Kanada derzeit knapp 2.800 bestätigte Corona-Infektionsfälle. 27 Kanadier seien bereits an der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 verstorben.

Quelle: stern.de