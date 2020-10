Corona-Krise: Infektionen und Todesfälle steigen sprunghaft an – Das befürchtete Szenario ist also eingetreten. Zum ersten Mal seit April wurden in Deutschland mehr als 5000 neue Corona-Infektionen an nur einem Tag gemeldet. Und auch die Zahl der Todesfälle ist sprunghaft angestiegen.

Laut RKI beläuft sich die Zahl der vom Gesundheitsamt gemeldeten Fälle auf 5132. Das sind ganze 1000 mehr als noch am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg rasant von tags zuvor 13 auf 40 an. Damit beziffert sich die Gesamtzahl der Todesfälle auf 9677.

Erst am vergangenen Samstag hatten wir mit 4721 nachgewiesenen Fällen den letzten Höchstwert seit April. In der Woche davor waren es noch 2828 Neuinfektionen.

Zwar sind die Zahlen jetzt so hoch wie zuletzt Mitte April, allerdings lassen sich die Werte nur bedingt miteinander vergleichen, da mittlerweile viel mehr getestet wird als noch im Frühjahr zu Beginn der Pandemie.

Das RKI zur aktuellen Situation: „Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert.“

Nach den Daten des DIVI-Intensivregisters werden derzeit rund 620 Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Ein Plus von 170 im Vergleich zur Vorwoche. Ínsgesamt sind aber noch knapp 9000 Intensivbetten frei.

Der R-Wert liegt Schätzungen des RKI zufolge aktuell bei 1,18 und sank damit wieder leicht. Das Sieben-Tage-R, welches das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen zeigt und damit weniger tagesaktuellen Schwankungen unterliegt, beträgt indes 1,20.

Quelle: tagesschau.de