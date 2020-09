Gesundheitsämter suchen Helfer in Vollzeit

Corona-Krise: Gesundheitsämter suchen Helfer in Vollzeit – Die Gesundheitsämter sind coronabedingt aktuell unter Dauerstrom, weshalb das Robert Koch-Institut nun offiziell um neue Mitarbeiter zur Unterstützung wirbt. Dabei soll es sich um einen Job in Vollzeit handeln, der immerhin mit 2.325 Euro brutto im Monat vergütet wird.

Das Angebot zielt dabei vor allem auf Studenten medizinischer Fachrichtungen ab, umfasst aber auch Personen mit grundsätzlich gesundheitswissenschaftlichen Grundkenntnissen. Soll heißen, dass für den Job auch für Personen mit natur-, sport oder sozialwissenschaftlichem Hintergrund in Frage kommen.

Ein Job mit Reputation, lobte vor kurzem doch die Kanzlerin höchstpersönlich in einer Videobotschaft die Angestellten der Gesundheitsämter für ihren „großartigen Beitrag“. Darunter natürlich auch jene, die das aktuell hitzige Alltagsgeschäft stemmen. Also das Befragen von Covid-19-Patienten, die telefonische Kontaktverfolgung sowie das Testen in den Wohnungen. Alles Tätigkeiten, die neben dem Umgang mit Software Teil der neuen Stellenausschreibung sind.

Die vorgesehene Dauer der Vollzeitanstellung beträgt sechs Monate. Studenten müssten von daher also ein Urlaubssemester einlegen. Wer im Zuge der Ausgangsbeschränkung seinen Nebenjob verloren hat, könnte sich jedoch als Corona-Detektiv, die liebevolle Bezeichnung für einen Containment Scout, etwas dazuverdienen.

Schon zu Beginn der Pandemie hatte das RKI nach neuen Mitarbeitern gesucht. Mit Erfolg! Der „Welt“ zufolge hatten sich seinerzeit Tausende gemeldet. Einen Job ergattert haben bis Mai rund 500 Personen, darunter auch IT-Systemelektroniker, Heilpraktiker, Notfallsanitäter und sogar Flugbegleiterinnen der Lufthansa.

Laut „Welt“ sei die Anzahl der Stellen auch dieses Mal auf 500 begrenzt. Dabei sei es jedoch nicht damit getan, einfach den Bewerbern der ersten Runde eine zweite Chance zu geben, hätten diese doch die Anforderungen nicht erfüllt.

Verlangt werden eine ausgeprägte Motivation, hohe Selbstständigkeit sowie Belastbarkeit und Stresstoleranz. Des Weiteren solltet ihr über Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau verfügen. Online-Schulungsunterlagen zur Einarbeitung werden vom RKI zur Verfügung gestellt.

Bis zum 14. September habt ihr Zeit, euch zu bewerben, dann läuft die Frist ab. Arbeitsbeginn wäre dann im Oktober. Wenn ihr interessiert seid, könnt ihr euch über dieses Portal anmelden. Checkt aber sicherheitshalber zuvor diese Liste der suchenden Gesundheitsämter, ob überhaupt in eurer Nähe etwas dabei ist.

Quelle: businessinsider.de