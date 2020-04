Einem alten Sprichwort zufolge macht Not erfinderisch. Und in Zeiten der Corona-Krise bestätigt es sich in einem Maße, das sich vor wenigen Wochen noch niemand auszumalen gewagt hätte. Zwar wäre uns eine Welt ohne die leidige Atemwegserkrankung natürlich deutlich lieber, nichtsdestotrotz ist es erstaunlich zu beobachten, wie sich die Menschen nach der globalen Vollbremsung allmählich aufraffen, um sich mit kreativen Ideen und rührenden Gesten der Tristesse des Social Distancing entgegenstemmen.

Nun haben es alte Menschen aktuell besonders schwer, gelten sie doch als Risikogruppe Nummer eins mit Blick auf die Sterblichkeitsrate von Covid-19. Doch auch die Angehörigen trifft es hart, stehen diese doch aus Rücksicht um die Gesundheit der Senioren ganz besonders in der Pflicht, Abstand zu Eltern und Großeltern zu wahren. Und wenn dann auch noch eine geplante Feier, wie zum Beispiel ein runder 90. Geburtstag geplant war, auf den sich neben dem Geburtstagssenioren ganze 60 Gäste gefreut haben, ist das alles natürlich so richtig bitter.

Der Rentner George Jarusinsky aus North Carolina kann genau davon ein Lied singen. Da sich seine Freunde und Verwandten aber weigerten, den Geburtstag wegen der Corona-Krise einfach so sausenzulassen, dürfte es ein recht fröhliches Lied sein. Diese hatten nämlich kurzerhand einen Autokorso organisiert, um dem Jubilar unter Berücksichtigung der allgemeingültigen Social-Distancing-Regeln doch noch angemessen gratulieren zu können.

Eine rührende Geste, der wir uns aus der Ferne mit einem „Herzlichen Glückwunsch zum 90. Jahresring nachträglich, George“ anschließen wollen.