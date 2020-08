Corona-Krise: Europäische Patienten doppelt angesteckt – Die Frage beschäftigt, seit das Thema Corona auf dem Tisch ist: Kann man sich mehrfach in Folge mit dem Virus infizieren? Am Montag wurde von der Uni Hongkong der Fall eines Mannes gemeldet, der weltweit der Erste ist, der sich zweimal hintereinander mit Corona infizierte. Am Dienstag folgten die nächsten Berichte, die diesmal aus Europa stammen.

Dies geht aus einem Bericht des niederländischen Senders NOS hervor. Laut Aussagen von Virologen haben sich sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien zwei Corona-Patienten, die bereits als genesen entlassen wurden, erneut infiziert. Der Patient aus den Niederlanden soll ein älterer Mensch mit einem angegriffenen Immunsystem sein, die Patientin aus Belgien glücklicherweise nur milde Symptome zeigen.

Zu der Sachlage äußerte sich der Virologe Marc Van Ranst gegenüber dem belgischen Fernsehen: „Das sind keine guten Nachrichten“. Seinen Ausführungen zufolge könnten die bei einem milden Krankheitsverlauf entwickelten Antikörper zu schwach sein, um eine erneute Infektion mit einer unterschiedlichen Variante des Coronavirus zu bekämpfen.

Es sei jedoch nicht klar, ob diese beiden Patienten vergleichsweise Einzelfälle sind, oder ob es weitaus mehr Menschen geben könnte, welche sich nach sechs oder sieben Monaten erneut mit Corona infizieren.

Der Patient aus Hongkong hatte sich viereinhalb Monate nach seiner Genesung abermals angesteckt. Auf Twitter teilte die Medizinische Fakultät der Universität von Hongkong mit, dass der Fall ein Hinweis darauf sein könnte, dass „die Immunität nach einer natürlichen Infektion von kurzer Dauer sein kann“.

Bei seiner zweiten Ansteckung habe sich der Patient mit einem anderen Stamm des Erregers infiziert – und im Gegensatz zu seinem ersten Verlauf, zeigte er bei seiner zweiten Ansteckung nach vier Monaten keinerlei Symptome. Das Virus hatte man bei Kontrollen entdeckt: Der Mann war in Spanien gewesen und hatte Zwischenstopp in Großbritannien eingelegt.

Die Virologen schätzen, dass für die Feststellung einer echten Neuinfektion genetische Untersuchungen des Erregers notwendig sind – und zwar sowohl bei der ersten Ansteckung als auch bei der Folgeinfektion, um Unterschiede zwischen den Virus-Situationen erkennen zu können, oder ob die erste Ansteckung neu erstarkt ist.

Quelle: bild.de