Corona-Krise: Erstes Bundesland kündigt Öffnung von Diskos an – Darüber, inwieweit Verbote und Lockerungen im Zuge der Corona-Pandemie sinnvoll oder unsinnig sind, wird seit Monaten heftig debattiert, letzten Endes wird dies aber nur die Zeit zeigen. Aktuell tasten wir uns mit Mäuseschritten in Richtung Normalität voran, was sich auch daran zeigt, dass ein erstes Bundesland die Wiedereröffnung der Diskotheken in Angriff nimmt.

In Sachsen-Anhalt hat man es mit vergleichsweise wenigen Corona-Fällen zu tun und geht die Sache von daher etwas lockerer an. So müssen Maskenverweigerer dort zum Beispiel keine Bußgelder fürchten.

„Wir setzen da lieber auf die Angst, bei Verstößen aus öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geschäften zu fliegen“, betonte Staatskanzlei-Chef Dr. Rainer Robra erst am Dienstag.

Nachdem am gestrigen Tag gerade mal zehn neue Fälle gemeldet wurden, stellt die Regierung des Bundeslandes nun weitere Lockerungen der Einschränkungen des Veranstaltungsbetriebs in Aussicht.

So sollen ab dem 17. September Zusammenkünfte von mehr als 1.000 Personen genehmigungsfähig sein. Diskotheken und Clubs müssen sich in Sachen Wiedereröffnung indes noch bis zum 1. November gedulden.

„Dann wird es auch die nötigen Hygienekonzepte geben, die einen sicheren Betrieb gewährleisten“, erklärt Wirtschaftsminister Dr. Armin Willingmann.

Quelle: bild.de