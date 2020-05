Corona-Krise: Bremen beschränkt Alkohol-Verkauf am Vatertag – Erst kürzlich berichtete MANN.TV., dass im niedersächsischen Landkreis Aurich der Alkoholverkauf am Vatertag aufgrund der Corona-Regelungen verboten wurde. Nun zieht mit Bremen das erste Bundesland nach, das den Absatz an dem Feiertag einschränkt.

Gaststätten in Bremen dürfen aus Gründen des Infektionsschutzes an Christi Himmelfahrt keinen Alkohol außer Haus verkaufen. Zudem darf am Vatertag, also Donnerstag, in der Öffentlichkeit kein Alkohol mitgeführt werden – auch nicht in Bollerwagen oder auf Karren.

Dies kündigte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hinsichtlich einer Allgemeinverfügung für den 21. Mai an.

Bremen ist damit das erste deutsche Bundesland, das den Alkoholverkauf aufgrund der Corona-Krise am Vatertag einschränkt.

Die Begründung des Innensenators: „Jeder weiß, dass mit steigendem Alkoholkonsum gute Vorsätze schnell in Vergessenheit geraten, zumal sich viele Menschen in ihre alte Normalität zurücksehnen.“

Die Gesellschaft könne sich aber keine Nachlässigkeit bei Abstandsregeln oder Handhygiene leisten. Es gelte, wo immer möglich, Menschenansammlungen zu vermeiden. Mäurer bezeichnete die Verfügung als einen Kompromiss:

Sie sei ein Mittelweg zwischen der seit Montag geltenden Lockerung für die Gastronomie und einem generellen Ausschank- und Konsumverbot von Alkohol wie in Teilen des niedersächsischen Umlandes aus Sorge um einen Anstieg der Neuinfektionen.

Die vom Ordnungsamt erlassene Verfügung tritt am Donnerstag um 8:00 Uhr morgens in Kraft und endet um 22:00 Uhr.

Quelle: focus.de