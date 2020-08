Corona-Krise: Erster Campingplatz erlaubt nur Gäste mit Warn-App – Corona-Virus und kein Ende in Sicht. Mittlerweile haben sich Schätzungen zufolge auf der gesamten Welt über 21 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert, das uns seit Monaten in Atem hält. Zwar stand Deutschland bisher im internationalen Vergleich gut da, doch auch hier steigen die Fallzahlen seit der Urlaubssaison wieder an.

Die Angst vor weiteren Maßnahmen seitens der Regierung ist in der ohnehin schon massiv in Schieflage geratenen Tourismusbranche hoch, weshalb man sich dort selber zu helfen versucht. So dürfen ab sofort nur noch Besucher auf den Campingplatz Dyksterhus am Leuchtturm Campen im niedersächsischen Krummhörn, welche die Corona-App der Bundesregierung auf ihrem Smartphone installiert haben.

In einem Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen erklärte Campingplatz-Chef Enno Saathoff, dass er mit diesem Beschluss seine Gäste, seine Familie und sich selbst schützen wolle. Die meisten Gäste stünden der App-Pflicht positiv gegenüber, zwei Gäste seien jedoch deshalb abgereist, einer gar nicht erst gekommen.

In erster Linie wolle Saathoff damit verhindern, dass sich Gäste auf seinem Campingplatz tummeln, welche das Thema Corona nicht ernst nehmen oder gar als Unsinn abtun. In Menschen, die ohne Maske auf Anti-Corona-Demos in Großstädten mitlaufen, sehe er eine große Gefahr für die Gesundheit auf dem Campingplatz.

Brisant: Der Verband der Verbraucherzentralen hatte vor dem Start der App darauf bestanden, dass diese freiwillig bleiben müsse. „Es darf nicht sein, dass Arbeitgeber, Restaurants oder staatliche Behörden die App-Nutzung als Zutrittsvoraussetzung definieren und damit die Freiwilligkeit schleichend zum Zwang machen“, ließ der Chef des Verbraucherzentrale-Bundesverbands, Klaus Müller, Mitte Juni verlautbaren.

