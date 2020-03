Corona-Krise: Erste Supermärkte öffnen nur für Senioren zu Schutz-Zeiten – In Norddeutschland haben zwei Edeka-Center aus Solidarität eine ungewöhnliche Maßnahme gestartet, um ihren Beitrag zum Schutz alter Menschen während der Corona-Krise zu leisten: Beide Filialen öffnen auch sonntags – aber nur für Senioren, damit diese Risikogruppe ohne Sorge vor Ansteckung ihre Einkäufe erledigen kann.

Auf ihrer Facebook-Seite erläuterte die Filiale „Edeka Heitmann“ aus der Großen Bergstraße in Hamburg diese Pläne. Demnach wolle man in Zukunft sonntags nur für Senioren öffnen und diesen Öffnungszeiten von 12 bis 14 für ihre Einkäufe unter sicheren Umständen mit minimierter Ansteckungsgefahr ermöglichen – und zugleich dafür zu sorgen, dass die Rentner alles bekommen, was sie benötigen.

Auch betonte die Filiale in einem anderen Posting, Hamsterkäufen vorbeugen und eine faire Verteilung der Waren für alle Kunden sicherstellen zu wollen. Pro Person will man dort nur eine Packung Toilettenpapier, eine Packung Zwieback, Knäckebrot, je zwei Packungen Zucker, Mehl, Nudeln und Reis, Konserven sowie zwei Mal Seife ausgeben. Man bittet ausdrücklich darum, diese Regeln einzuhalten.

Auch Edeka Streubel in Bremerhaven führt laut dpa ähnliche Bedingungen ein. Senioren ab 65 Jahren können dort am Sonntag von 9 bis 11 Uhr einkaufen. Dafür sollen auch Mitarbeiter entlastet werden, indem die Chefs dort selbst an der Kasse sitzen.

