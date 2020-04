Corona-Krise: Erste deutsche Stadt Corona-frei – Durchatmen an der Ostsee: Als vermutlich erste Großstadt in Deutschland erklärt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen Rostock für corona-frei.

Madsen verkündete: „Der letzte zurzeit an COVID-19 erkrankte Rostocker konnte jetzt aus der Quarantäne entlassen werden.“ Das sei zum einen darauf zurückzuführen, dass die von der Stadtverwaltung ergriffenen Maßnahmen „vollen Erfolg“ gehabt haben.

Zum anderen betont der Oberbürgermeister ausdrücklich und voller Stolz, dass sich die Rostockerinnen und Rostocker „unglaublich vorbildlich verhalten“ haben. Damit lobt Madsen knapp 210.000 Einwohner der norddeutschen Hansestadt im Landesteil Mecklenburg des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Generell ist man in dem Bundesland bislang recht glimpflich in Sachen Corona-Infektionen weggekommen. Mit gerade einmal 659 Fällen hat Mecklenburg-Vorpommern bundesweit die geringste Anzahl von Infektionen auf 100.000 Einwohner zu verzeichnen. Nach aktuellem Stand (23. 04., 0:00 Uhr) gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 15 Tote.

Dennoch kommt man auch dort nicht um eine Maskenpflicht herum, wie sie ab Montag bundesweit im öffentlichen Nahverkehr – also Bus, Bahn und auch Taxis – und beim Einkaufen gilt. Wer sich nicht an diese Regel hält, muss mit einem Bußgeld von 25 Euro rechnen.

Kinder unter sechs Jahren sowie Menschen mit Behinderung sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Quelle: focus.de