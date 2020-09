Corona-Krise: Die aktuellen Fallzahlen aus Deutschland – Die Zahl der neuen Corona-Infektionen hat hierzulande erneut die Schwelle von 2.000 überschritten. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge haben die Gesundheitsämter zuletzt 2.143 neue Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Schon am Samstag war mit 2.297 der höchste Wert seit April erreicht worden. Wobei es zu bedenken gilt, dass seinerzeit weniger getestet wurde.

Nach dem Datenstand vom 24.09.2020, 0 Uhr haben sich seit Beginn der Pandemie mindestens 278.070 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Die Anzahl der infolge einer Sars-CoV-2 Erkrankung Verstorbenen liegt nach Angaben des RKI bei 9.428, und damit um 19 höher als am Vortag. Geschätzte 246.900 Menschen gelten als genesen.

Entsprechend den rasant steigenden Fallzahlen, fielen zuletzt auch mehr Corona-Tests positiv aus, was sich in der sogenannten Positivquote niederschlägt. Jene lag in der Kalenderwoche 38 bei 1,19 Prozent, während sie in der Woche zuvor noch 0,86 betragen hatte. Laut RKI ist damit der höchste Wert seit zehn Wochen erreicht.

Die schlicht als R-Wert bekannte Reproduktionszahl liegt nach Schätzungen im Zuge eines Lageberichtes des RKI am Mittwoch bei 0,79. Sprich: Ein Infizierter steckt etwas weniger als einen Menschen an. Dabei gilt wie stets: Der R-Wert bildet das Infektionsgeschehen von vor etwa eineinhalb Wochen ab.

Das Sieben-Tage-R, welches das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen zeigt, und damit weniger tagesaktuellen Schwankungen unterliegt, beträgt indes 0,95.

Quelle: fr.de