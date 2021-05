Corona-Krise: Deutschland öffnet Freizeitparks – Nach den sinkenden Infektionszahlen, immer mehr Geimpften und darauf folgenden Lockerungen gibt es Licht am Ende des Pandemie-Tunnels. So öffnen pünktlich zum Saisonstart auch die ersten Freizeitparks wieder.

Während der Heide-Park in Niedersachsen bereits seit dem 1. Mai unter strengen Auflagen seine Tore wieder öffnen durfte, folgt nun mit dem Europa-Park in Baden-Württemberg einer der größten Freizeitparks Deutschlands. Im Europa-Park wird man nach über sechs Monaten Zwangspause ab sofort wieder Besucher begrüßen.

Es ist somit der zweite klassische Freizeitpark mit konkretem Öffnungstermin. Der Europa-Park gilt dabei als Modellprojekt, und öffnet früher als geplant. „Der Europa-Park hat ein überzeugendes Konzept vorgelegt, aus dem wir uns Erkenntnisse erhoffen, die auch auf andere (...) Freizeitparks und Bereiche übertragbar sind“, so ein Sprecher des Stuttgarter Sozialministeriums.

20.000 Gäste erlaubt

Am ersten Tag dürfen 3000 Menschen die Attraktionen des Parks nutzen. Am Samstag werden 6500 zugelassen, gefolgt von 10.000 Besuchern in den Folgetagen. Mit der sukzessiven Steigerung der Besucher will man die Abläufe testen, bevor man am Ende wieder die erlaubten 20.000 Gäste in den Europa-Park schleust. Für einen Besuch müssen die Gäste Tickets vorab kaufen und geimpft, getestet oder von einer Corona-Infektion genesen sein.

Natürlich steigt nun die Hoffnung, dass auch andernorts in Deutschland die Freizeitparks wieder nach und nach öffnen. Wobei sich aktuell Show- und Achterbahn-Freunde noch etwas gedulden müssen. So gibt es in Bayern, Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen noch keine konkreten Pläne zur Öffnung der Freizeitparks.

Nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung

Die Betreiber des Phantasialands in Brühl übten bereits Kritik und sprachen von einer „nicht nachvollziehbaren Ungleichbehandlung“ sowie einer „grundlosen Benachteiligung“. In Hessen hingegen soll das Taunus Wunderland in Schlangenbad wieder unter strengen Corona-Regeln die Tore öffnen dürfen.

Voraussetzung dafür ist eine Sieben-Tage-Inzidenz im Rheingau-Taunus-Kreis von unter 100. Sollte es dabei bleiben, wird geöffnet. Eine Sprecherin des Freizeitparks: „Am 1. Juni öffnen wir exklusiv für die Inhaber von Jahreskarten und am 2. Juni für alle.“

Quelle: fr.de