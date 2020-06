Corona-Krise: Das RKI zur aktuellen Lage am 23.06.20 – Nach mehreren Wochen ohne Presse-Statement ist der RKI-Präsident Lother Wieler anlässlich der aktuell wieder stark angestiegenen Reproduktionszahl erneut vor die Kameras getreten.

Generell bewertet dieser die Entwicklung in Sachen Corona-Ausbreitung in Deutschland positiv. So seien in der letzten Zeit in vielen Landkreisen wenige, in 137 sogar gar keine Neuinfektionen gemeldet worden.

Dies zeige, dass die Maßnahmen zur Eindämmung Wirkung gezeigt haben. Da es jedoch immer wieder zu lokalen Ausbrüchen gekommen ist, wie zuletzt in Gütersloh, Göttingen und Neukölln, wird weiter zur Vorsicht gemahnt:

„Wenn wir dem Virus die Chance geben, sich auszubreiten, dann nimmt es sich die Chance auch“, so Wieler.

Weltweit wurden bislang laut WHO rund 8,8 Millionen Covid-19-Infektionen sowie 465.000 Todesfälle offiziell gemeldet. Als Zentrum der Pandemie gelten derzeit Nord- und Südamerika.

In Deutschland schätzt das Robert-Koch-Institut die sensitive Reproduktionszahl zuletzt auf 2,76, beeinflusst durch die heftigen lokalen Ausbrüche der letzten Tage. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen stieg im Laufe der letzten 24 Stunden um 503 auf 190.862.

Geschätzt 175.700 Menschen sind genesen, ein Plus von 400 zum Vortag. Die Zahl der Todesfälle liegt mittlerweile täglich im unteren zweistelligen Bereich und insgesamt derzeit bei 8895.

Das komplette Presse-Briefing seht ihr im folgenden Video: