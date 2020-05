China will alle Bürger von Wuhan testen lassen

Corona-Krise: China verzeichnet neue Ausbrüche – China verzeichnet neue Ausbrüche des Corona Virus. Im Nordosten des Landes musste die Stadt Jilin teilweise abgeschottet werden. Im ersten Corona-Epizentrum Wuhan müssen binnen der nächsten zehn Tage elf Millionen Einwohner getestet werden. Wieder werden Millionenstädte abgeriegelt.

Dies geht aus einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua hervor, demnach infolge eines lokalen Virusausbruchs öffentliche Verkehrsmittel-Verbindungen nach und aus Jilin gekappt werden mussten. Die Stadt hat 1,49 Millionen Einwohner.

Verlassen darf sie nur, wer negativ auf das Corona Virus getestet wurde.

Zwei Dutzend neue Infektionen wurden in der Stadt selbst und der umgebenden Provinz gleichen Namens verzeichnet. Die chinesischen Behörden bezeichnen die Lage als „sehr ernst“.

In Wuhan muss sich hingegen die gesamte Bevölkerung von 11 Millionen Menschen testen lassen.

Nirgendwo sonst in China hatte es so viele Corona-Fälle und Todesfälle gegeben, Szenen aus den Krankenhäusern der Stadt gingen im Januar und Februar um die Welt.

Wuhan war auch die erste Stadt, die einem kompletten Lockdown unterzogen wurde.

Die neuen Maßnahmen wurden ergriffen, nachdem am Anfang der Woche in einem Wohngebiet der Stadt sechs Neuinfektionen verzeichnet wurden. Bis Ende April waren in Wuhan seinerzeit eine Million Einwohner getestet worden, diesmal soll die gesamte Bevölkerung sich einem Test unterziehen.

Quelle: welt.de