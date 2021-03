Bundesland will den Lockdown nach Ostern beenden

Corona-Krise: Bundesland will den Lockdown nach Ostern beenden – Es klingt wie ein verfrühter Aprilscherz, aber das Saarland will den Shutdown nach Ostern tatsächlich beenden. Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie sollen in einem Modellprojekt ab dem 6. April wieder geöffnet werden.

Sofern die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 bleibt, wird es in dem Bundesland weitreichende Öffnungsschritte in den Bereichen Gastronomie, Sport und Kultur geben, erklärte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans.

Voraussetzung ist allerdings ein tagesaktueller negativer Schnelltest.

Mit Blick auf ein „derzeit moderates“ Infektionsgeschehen sollen die Öffnungen im Rahmen eines Modellprojektes landesweit erfolgen, stießen die lang anhaltenden Einschränkungen bei den Menschen doch immer mehr an ihre Grenzen.

Darüber hinaus kündigte der saarländische Regierungschef auch Lockerungen in Sachen Kontaktbeschränkungen an. Im ersten Schritt sollen bei privaten Treffen im Freien bis zu zehn Personen erlaubt sein. „Immer in Kombination mit Testungen“, sei Hans zufolge dann auch wieder Kontaktsport im Außenbereich erlaubt.

Möglich wird dies durch die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern, denen zufolge in Ländern und einzelnen Regionen zeitlich befristete Modellprojekte „mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept“ möglich seien, „um einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen“.

Im Saarland sieht Hans die besten Voraussetzungen für ein eben solches Modellprojekt gegeben. Nicht nur sei die Sieben-Tage-Inzidenz dort mit aktuell um die 70 eine der niedrigsten in ganz Deutschland, auch verfüge man mit 41 Testzentren über eine gute Test-Infrastruktur. Zudem werden in mehr als 300 Arztpraxen und Apotheken kostenfreie Antigen-Schnelltests angeboten.

Außerdem sei die Impfquote im kleinsten deutschen Flächenland mit knapp einer Million Einwohnern vergleichsweise hoch. Insgesamt um die 150.000 Impfungen, davon ca. 110.000 Erstimpfungen, habe man bereits vorgenommen. In Sachen Erstimpfungen liegt das Saarland mit 11,4 Prozent sogar an der Spitze im Ranking der Bundesländer.

Quelle: spiegel.de