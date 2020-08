Corona-Krise: Behörden planen Schlag gegen Masken-Verweigerer – Es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass wir uns mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen offenbar zu früh in trügerischer Sicherheit gewähnt haben. Aktuell liegt die Zahl der Neuinfektionen auf dem höchsten Stand seit Monaten und die Lage verschärft sich zunehmend.

Im Kampf gegen Masken-Verweigerer planen Ordnungsämter, Bundespolizei, die Bahn und die Verkehrsunternehmen am kommenden Montag in Nordrhein-Westfalen deshalb eine großangelegte Kontrollaktion. Dem Verkehrsministerium zufolge betreffe diese den regionalen Bahnverkehr und die S-Bahnen.

Dabei soll von dem Bahnpersonal in den Regionalzügen und S-Bahnen nach Maskenverweigerern gesucht werden, welche dann an mehreren großen Bahnhöfen an die Bundespolizei oder das Ordnungsamt überführt werden sollen.

Dabei wird dann auch das seit dem 12. August gültige Bußgeld in Höhe von 150 Euro erhoben.

Auf lokaler Ebene haben einzelne Städte für die Busse und Straßenbahnen ähnliche Aktionen initiiert. So hat die Düsseldorfer Rheinbahn am Mittwoch Schwerpunktaktionen mit Polizei und Ordnungsamt angekündigt.

Im Zuge dessen sollen die von Rheinbahn-Mitarbeitern festgestellten Verstöße ab diesen Donnerstag „mittels Drittanzeige“ an das Ordnungsamt weitergeleitet werden, woraufhin der Bußgeldbescheid dann von der Behörde versendet werde, wie das Unternehmen verlautbaren ließ.

