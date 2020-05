Corona Krise: Bayern hebt Ausgangssperre auf – Wenn wir jetzt sagen, die Katze ist aus dem Sack, ist das quasi wörtlich gemeint. Denn Bayern hebt die Ausgangssperre für Bayern auf. Ministerpräsident Söder ließ verlautbaren: „Corona ist unter Kontrolle“.

Bestimmte Kontaktbeschränkungen und das Verbot von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum bleiben zwar bestehen, ab diesen Mittwoch ist es nach wochenlangen Ausgangsbeschränkungen jedoch wieder erlaubt, eine Person außerhalb des eigenen Hausstands und auch enge Familienangehörige zu treffen oder zu besuchen.

Der Exitplan umfasst zudem weitere Schritte zur Öffnung von Hotels, Gastronomie und weiteren Teilen des öffentlichen Lebens.

So wird ab dem 11. Mai die 800-qm-Grenze im Einzelhandel aufgehoben, während die Einlassregeln noch Bestand haben. Auch ein kontaktloser Einzelsport im Freien wird dann wieder erlaubt sein.

Am 18. Mai folgt die Außengastronomie bis 20 Uhr.

Am 25. können schließlich Speiselokale unter der Auflage strenger Hygienevorschriften wieder bis 22 Uhr öffnen.

Am 30. Mai sollen laut Plan Hotels und andere touristische Angebote wie Ferienwohnungen oder Campingplätze wieder ihre Pforten öffnen.

Spielplätze sind bereits ab dem 6. Mai in Bayern wieder zugänglich.

Söder zufolge sie jetzt der richtige Zeitpunkt für einen vorsichtigen Exit. „Zu Beginn hatten wir ein explosionsartiges Infektionsgeschehen. Jetzt ist Corona unter Kontrolle.“ Die Zahlen ließen „den Mut zu, vorsichtige Schritte der Öffnung zu gehen“, wobei man eine „Kombination aus Vorsicht und Freiheit“ walten lassen wolle.

Wie Söder sagte, sei dieser Plan auch als Angebot im Hinblick auf die Konferenz der Ministerpräsidenten mit Angela Merkel am Mittwoch zu verstehen. Zudem ist er sowohl mit der Kanzlerin abgesprochen als auch mit dem benachbarten Baden-Württemberg abgestimmt, und im Vergleich zu anderen Bundesländern noch zurückhaltend.

In Sachen Kitas und Schulen sollen bis Pfingsten 50 Prozent der Kinder wieder in die Betreuung kommen. Vom kommenden Montag an dürfen sich außerdem bis zu drei Familien zu privaten Betreuungsgruppen zusammentun, Waldkindergärten wieder öffnen und Tagesmütter bis zu fünf Kinder betreuen. Vorschulkinder sind ab dem 25. Mai dran.