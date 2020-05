Corona-Krise: Anti-Corona-Demo mit 500.000 Teilnehmern angemeldet – nachdem kürzlich mehrere Tausend Menschen in Stuttgart gegen die regionalen Corona-Maßnahmen auf die Straße gingen, meldeten Veranstalter nun die nächste Demonstration an. Und das für nicht weniger als, in diesen Zeiten unfassbaren, 500.000 Menschen!

Stattfinden soll die Protestaktion gegen die Corona-Verordnungen am kommenden Samstag, und zwar auf der Cannstatter Wasen am Ufer des Neckars im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt.

Wenig überraschend stehen die dortigen städtischen Behörden der angemeldeten Personenzahl äußerst skeptisch gegenüber. Das bestätigte auch ein Pressesprecher der Stadt auf Twitter. Die Suche nach einer Lösung gestaltet sich entsprechen schwierig.

Die Demo am vergangenen Samstag war bereits gut besucht. Wie auch in anderen Städten protestierten die Menschen gegen die Verordnungen, welche zur Eindämmung der Pandemie erlassen worden waren. Doch auch Verschwörungsideologen und Rechtsextreme nutzen die Gelegenheit, ihre Meinung öffentlich kundzutun.

Die Behörden Stuttgarts hatten die Teilnehmerzahl auf 10.000 begrenzt und die Initiatoren gemahnt, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Mit 500.000 Teilnehmern wollen die Veranstalter nun aber noch einen drauf setzen.

Die Reaktion der Stadt via Twitter: „Es gibt in Stuttgart keinen Platz für eine Kundgebung dieser Größe in Zeiten der Pandemie.“

Laut SWR, will man die offizielle Entscheidung in Sachen Teilnehmerzahl am Donnerstag verkünden und sei mit den Veranstaltern im Gespräch. Immerhin gilt es auch, die An- und Abreise der Corona-Gegner zu koordinieren.

Sicher ist bis dato, dass die Polizei im Falle von Verstößen gegen die Corona-Verordnungen härter durchgreifen und strenger kontrollieren wird. Wer sich nicht an die Mindestabstände oder die Maskenpflicht hält, wird mit einem Bußgeld in Höhe von 300 Euro zur Kasse gebeten.

