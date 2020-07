Aktuelle Lage in Deutschland

Corona-Krise: Aktuelle Lage in Deutschland – Wo stehen wir aktuell in Sachen Corona-Krise? Laut Angaben des Robert Koch-Institutes sind im Vergleich zum gestrigen Tage 390 Neuinfektionen registriert worden. Damit liegt die Gesamtzahl der in Deutschland nachgewiesenen Infektionen aktuell bei 196.944.

An den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind dem RKI zufolge bislang 9.024 Menschen, womit die offizielle Zahl der Verstorbenen in den letzten 24 Stunden um lediglich 4 stieg. Die geschätzte Zahl der Genesenen liegt bei etwa 182.700. Damit haben wir es hierzulande Stand 07.07., 06.00 Uhr, mit gut 5.200 aktiven Fällen zu tun.

Der 4-Tage-Wert wird von den Experten derzeit auf 0,97, der 7-Tage-Reproduktionswert auf 0,89 geschätzt.

Den zuvor verzeichneten Anstieg führt das Robert Koch-Institut auf lokale Ausbrüche in einzelnen Gemeinden zurück, zu denen es vor allem im Bundesland Nordrhein-Westfalen gekommen war.

Da wir es in Deutschland mit vergleichsweise niedrigen Fallzahlen zu tun haben, sei die Reproduktionszahl von derlei auftretenden Häufungen relativ stark betroffen, hieß es.

Mit Blick auf die absoluten Zahlen rangiert Bayern mit 48.852 Infektionen und 2.606 Toten vor NRW, mit 44.158 Fällen und 1.689 Toten, sowie Baden-Württemberg, mit 35.862 und 1.837 Todesfällen.

Auf die Einwohnerzahl gerechnet entfallen die meisten gemeldeten Infektionsfälle damit auf Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg, Hamburg und dem Saarland.

Wie dem Lagebericht des RKI zu entnehmen ist, waren lediglich drei der Todesopfer jünger als 20 Jahre, allesamt mit Vorerkrankung.

Wie gehabt fallen vor allem ältere Menschen dem Virus zum Opfer. Ganze 86 Prozent der Verstorbenen sind über 70 Jahre alt gewesen.

Quelle: deutschlandfunk.de