Alltagsmasken können dabei helfen, das Virus nicht weiter zu verbreiten. Aufeinander Acht geben: Das geht am besten mit der AHA-Formel: Abstand halten, Hygiene und Alltagsmaske.

