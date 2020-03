Polizisten musizieren für Menschen in Quarantäne

Corona auf Mallorca: Polizisten musizieren für Menschen in Quarantäne – Die Corona-Krise macht auch vor Urlaubsparadiesen nicht halt. Auch die Balearen hat das Virus in seinem Würgegriff – auf Mallorca sitzen die Menschen in Quarantäne. Kein Wunder, stieg dort doch die Anzahl der Coronavirus-Infektionen um ganze 30 Prozent. Gut, dass die Einwohner eine Polizei vor Ort wissen, die sich alle Mühe gibt, die Eingeschlossenen aufzumuntern.

Die Bewohner Mallorcas machen es, wie viele andere Menschen in Spanien und Italien: Sie musizieren auf dem Balkon, gemeinsam mit ihren Nachbarn und ganzen Straßenzügen, um sich gegenseitig Mut zu machen. Die Polizei achtet dabei jederzeit streng darauf, dass niemand die Quarantäne bricht. Umso überraschender wirkt da ein solches Video, das die menschliche Seite der Beamten zeigt, die um die Wirkung der Musik zu wissen scheinen.

Wir sehen zwei Polizeiwagen, die eine Straße herunterfahren. Das Blaulicht heult auf, die Wagen halten. Bewohner treten auf ihre Balkone, um herauszufinden, was der Aufruhr soll. Da steigen die Polizisten aus – und es geht los: Denn einer der Beamten hat eine Gitarre dabei. Auf offener Straße fängt er an, darauf zu spielen und dazu mitzusingen – während seine übrigen uniformierten Kollegen zu den Rhythmen auf dem Straßenbelag abgehen.

Nach dem Auftritt brausen die musikalischen Polizisten weiter, zum nächsten Einsatz für Stimmungsaufhellung. Ein tolles Video, das in diesen Zeiten gute Laune verbreitet.

Quelle: bunte.de