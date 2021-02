Coca-Cola: Test mit Flaschen aus Papier – Wir alle kenne ja schon all mögliche Artikel, bei denen man von Plastik auf Papier umgestiegen ist, um die Umwelt zu schonen. Die bekanntesten Beispiele sind hier sicherlich Becher, Teller oder auch Strohhalme aus Papier. Aber Flaschen aus dem Material? Kann man sich so im ersten Moment gar nicht vorstellen.

Doch Coca-Cola Europe will nun in einer Testphase genau das testen, um gegebenenfalls dann komplett vom Plastik wegzukommen. So twitterte Coca-Cola „Wir gehen mit gutem Beispiel voran. […] Mit dem Prototyp der Paper Bottle machen wir den nächsten Schritt für neue Verpackungslösungen, um die Zukunft nicht nur auf dem Papier weiterzubringen.“

Die erste Testphase soll in Ungarn starten, wo die ersten Papierflaschen zum Einsatz kommen sollen. Eine ganze Weile schon hat Coca-Cola dies im Sinn und arbeitet mit dem dem dänischen Start-Up „Paboco“ („Paper Bottle Company“) an einer Papierflaschenlösung. Die Flaschen bestehen aus nachhaltig gewonnenem Holz.

Deren Beschichtung besteht dabei aus sogenanntem biobasierten Material, welches eben gegenüber Flüssigkeiten beständig ist. Beim Prototyp beinhaltet die Flasche allerdings noch eine Lage aus recycelbarem Kunststoff, ebenso wie die Kappe. Das Ziel ist aber am Ende eine Flasche zu entwickeln, die vollständig aus recycelbarem Papier recycelt bestehen soll.

Bereits im zweiten Quartal 2021 will Coca-Cola den Prototyp in Ungarn testen. Im Detail will das Unternehmen das Getränk „AdeZ“ in Papierflaschen bei 2000 Konsumenten testen. Wir sind gespannt, die Idee dahinter ist jedenfalls mehr als begrüßenswert.

Wir gehen mit gutem Beispiel voran: Mit dem Prototyp der Paper Bottle machen wir den nächsten Schritt für neue Verpackungslösungen, um die Zukunft nicht nur auf dem Papier weiterzubringen. Sondern mit der #Innovation aus Brüssel. #handelnveraendernpic.twitter.com/sSYRChxArM — Coca-Cola Deutschland (@CocaCola_De) February 11, 2021

Quelle: mopo.de