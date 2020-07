Coca-Cola: Konzern plant wohl neues alkoholisches Getränk – Dass ein neues Getränk auf den Markt kommt, ist nicht ungewöhnlich. Wenn aber ein Traditionsunternehmen vom Format eines „Coca-Cola“ ein neues Produkt plant, schlägt das Wellen. Erst recht wenn es sich dabei um eines mit Alkoholanteil handelt.

Ganze 128 Jahre ist der Hersteller mit seinen Erfrischungsgetränken schon am Markt. Das Portfolio umfasst dabei schon lange nicht mehr nur die klassische Coke, sondern auch Sorten wie Zero, Cherry, Vanille oder auch andere Limonaden-Richtungen wie Fanta oder Sprite. Auch Apollinaris, Fuze Tea, Powerade sowie das Wasser- und Schorlensortiment von Vio gehören dem Konzern an.

So unterschiedlich die Geschmäcker und Zutaten auch sind, eines haben diese Getränke doch gemein: Sie alle sind alkoholfrei.

Medienberichten zufolge dürfte sich diese Maxime aber bald wohl ändern. Laut dem britischen „The Grocer“ hat Coca-Cola im letzten Monat den Firmennamen „EH Canning Co.“ angemeldet. Und diese künftige Tochterfirma des Konzerns ist als Produzent alkoholischer Getränke gelistet.

Es wird davon ausgegangen, dass das neue Produkt ein Getränk namens „Hard Seltzer“ sein wird. Kennt hierzulande kaum einer, in den USA ist das „Harte Sprudelwasser“ aber immens beliebt.

Bei „Hard Seltzer“ handelt es sich um eine Mischung aus Mineralwasser, Fruchtgeschmack und Alkohol, bei einem Alkoholgehalt um die vier bis sechs Prozent.

Das Zeug gibt es in den USA bereits seit 2013 und hat im Zuge einer cleveren Vermarktungsstrategie dort mittlerweile einen regelrechten Hype ausgelöst. Entsprechend heftig wird der Markt von Produzenten umkämpft.

Dass Coca-Cola einen Fuß in diese Tür setzen möchte, halten Experten dem „Grocer“ zufolge für logisch. Zwar wäre ein alkoholisches Getränk aus dem Hause für westliche Länder eine absolute Neuheit, allerdings nicht der erste Vorstoß des Konzerns in diesem Segment.

In Japan ist nämlich bereits seit dem letzten Jahr das Alkopop-Getränkt „Remondo“ von Coca-Cola erhältlich.

