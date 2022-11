Claudia Kowalczyk: Freundin von WM-Star begeistert mit Twerk-Videos – Es sind nur noch wenige Tage, dann startet die umstrittene Fußball-Weltweltmeisterschaft 2022 in Katar. Bei der Winter-WM tritt auch die polnische Nationalelf mit Superstar Robert Lewandowski an. Doch die Polen haben nicht nur auf dem Platz was zu bieten.

Genauer gesagt geht es um die Freundin des 22-jährigen polnischen Verteidigers Jakub Kiwior. Denn seine bessere Hälfte begeistert Million von Fans mit sexy Twerk-Videos. Die Rede ist von Claudia Kowalczyk mit dem Künstlernamen „Redheaded“. Von ganz ungefähr kommen ihre heißen Clips allerdings nicht.

Denn im Twerking hat die 30-jährige bereits einige Medaillen gesammelt und war auch schon europäische Twerk-Meisterin. Da ist es natürlich wenig verwunderlich, dass Claudia Kowalczyk aus ihrem Steckenpferd als Twerk-Tänzerin einen lukrativen Job gemacht hat und nun überaus erfolgreich als Influencerin ihr Geld verdient.

Kowalczyk veranstaltet übrigens auch beliebte Twerk-Events, die sie auf Video festhält. Derzeit wachsen ihre Follower täglich und es werden recht wahrscheinlich viele weitere dazu kommen, sobald die Katar-WM gestartet ist, steht die Freundin des WM-Verteidigers doch jetzt schon überall im Fokus.

Wer den Twerk-Content der hübschen Claudia Kowalczyk sehen will, kann dies auf ihren Social-Media-Kanälen TikTok, YouTube und Instagram tun, wo sie emsig immer neue Bilder und Videos hochlädt.

Quelle: bild.de