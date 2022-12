Clara Herrmann: Politikerin feiert sich für öffentliche Toilette – Sie ist Bürgermeisterin in Berlin und hat nun mit einem Posting auf Twitter für reichlich Kopfschütteln und Unmut bei den Bürgerinnen und Bürgern der Hauptstadt gesorgt. Die Grünen-Politikerin Clara Herrmann feierte nämlich mit den Worten „Bääm, da ist das Ding“ und „auch das ist Kommunalpolitik“ eine neu eingeweihte öffentliche Toilette.

Für Herrmann offenbar eine riesige Errungenschaft. Es handelt sich hierbei um eine öffentliche Toilette, die auf dem Kottbusser Tor errichtet wurde. Ein Bereich Berlins, der berühmt-berüchtigt ist für seine Drogenszene und hohe Kriminalität. Die Bürgermeisterin wollte mit der öffentlichen Toilette wohl ihre Tatkraft zeigen, twitterte:

Hohn und Spott für Toiletten-Container

„Seit über 5 Jahren wird eine Toilette am #kotti gefordert – jetzt ist sie da.“ Allerdings sahen das etliche User gar nicht so positiv und so erntete Herrmann reichlich Spott für das Feiern des eher schlichten Toiletten-Containers im trostlosen Ambiente, auf den man zudem fünf Jahre warten musste.

So schrieb zum Beispiel User Mehmed König unter den Twitter-Post: „Es hat fünf (!) Jahre (!!!) gedauert, bis ein einfaches Toilettenhäuschen aufgebaut wurde? Wow.“ Ein CDU-Politiker kommentierte den Bau mit: „Das Ding wird keinen Monat stehen.“

Letzten Endes hat „Bääm, da ist das Ding“ eher für ein hämisches Grinsen gesorgt, anstatt Applaus für die Berliner Bürgermeisterin.

Bääm da ist das Ding: auch das ist Kommunalpolitik seit über 5 Jahren wird eine Toilette am #kotti gefordert - jetzt ist sie da, kostenfrei mit Missoir und Pissoir #xhain@BA_Xhainpic.twitter.com/YSkRFWodhV — Clara Herrmann (@clara_herrmann) December 7, 2022

Quelle: stern.de