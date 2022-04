Chaos beim Versorger: Lufthansa streicht Verpflegung auf einigen Europa-Flügen – Wer dieser Tage ab Frankfurt in der Economy-Klasse mit der Lufthansa fliegt, sollte vor Reiseantritt etwas essen – serviert wird an Bord einiger Europaflüge außer Wasser vorerst nämlich nichts mehr. Der Grund: Personalprobleme beim Dienstleister Gate Gourmet (GG).

Kostenlose Mahlzeiten und Getränke hatte die Lufthansa auf Europaflügen in der Economy Class bereits Anfang 2021 gestrichen. Doch nun stagniert auch die Versorgung an kostenpflichtigen Angeboten.

Einem Bericht des „Spiegel“ zufolge erklärte die Lufthansa diese „außergewöhnliche Maßnahme“ in Mails an Fluggästen mit einem „akut stark angestiegenen Krankenstand“ im Zuge der Pandemie.

Vonseiten des Dienstleisters GG wird wiederum der massive Fahrermangel auf dem Arbeitsmarkt angeführt, der dafür sorgt, dass aktuell teilweise nur Wasserflaschen geliefert werden können.

Nicht ganz unschuldig an der Misere dürfte zudem die Übernahme der Lufthansa Catering-Tochter LSG Sky Chefs durch GG sein, im Zuge derer es zu teils massiven Lohnkürzungen von bis zu 1.000 Euro gekommen war – von den chaotischen Zuständen in der Verwaltung ganz zu schweigen, in der es unter anderem zu Problemen bei den Lohnabrechnungen und der Arbeitszeiterfassung gekommen war.

Laut der Lufthansa werden Businessclass-Passagiere und Reisende auf Langstrecken aber auch weiterhin bewirtet. Wer nicht dazu zählt, erhält via Mail dafür eine Liste von Imbissen und Restaurants am Flughafen – „ein paar Inspirationen“, wie es heißt.

Quelle: spiegel.de