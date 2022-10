Chancenlos: Mächtiger Büffel verliert Kampf gegen 22 Löwen – Die Natur ist voller Wunder, doch nicht immer ist ihre Schönheit ersichtlich. Oft liegt in ihrer neutralen, unparteiischen Grausamkeit eine Faszination, die sich nur beschreiben lässt. Man nehme den mächtigen Wasserbüffel aus diesem Video – als sein Tag anfing, hätte er sich wohl nicht träumen lassen, ein Löwenrudel zu speisen. Sage und schreibe 22 Jäger nahmen sich seiner an. Da halfen auch wohl zur Hilfe eilende Elefanten nichts mehr.

Auf dem YouTube-Kanal „Latest Sightings“ werden faszinierende Aufnahmen der Tiere des südafrikanischen Kruger Nationalparks gezeigt. So auch diese: In einem Flussbett fielen 22 Löwen einen Wasserbüffel an, dem ein zweiter Büffel zur Hilfe eilte. Auch eine Elefantenherde gesellte sich dazu, um das erbarmungslose Spektakel zu bezeugen, den Büffel vielleicht gegen die Räuber zu unterstützen.

Die Bilder entstammen dem MalaMala Game Reserve in Greater Kruger

Touristenführer Gareth van Rooyen fing die Szenen ein. Gegenüber dem Portal von „LatestSightings“ offenbarte er: „Wir hatten gerade den Brunch nach einer erfolgreichen Morgenfahrt beendet, als wir die Klagerufe eines Büffels hörten, der vom MalaMala Main Camp aus über den Sand River gejagt wurde. Ich rief meine Gäste an und fragte sie, ob sie Interesse hätten, noch einmal hinauszufahren, um die Szene mitzuerleben – sie waren sehr interessiert.“

Weiter führte van Rooyen aus: „Es dauerte keine 5 Minuten, bis wir den Ort erreichten, an dem die 22 Mitglieder des Kambula-Rudels gerade dabei waren, einen ausgewachsenen Büffelbullen zu jagen. Wir waren voller Adrenalin und waren fasziniert von dem, was sich vor uns abspielte.“ Ganze zwei Stunden benötigte das Löwenrudel, um den glücklosen Büffel niederzukämpfen, dem schwerverletzt nur noch hilflose Klagelaute blieben, bevor er sein Leben aushauchte.

Van Rooyen:

„Kurz nach dem Tod des Büffels näherte sich eine Elefantenherde, die über den Anblick nicht gerade erfreut war. Sie reagierte auf den Geruch von Tod und Löwen und versuchte, die Tiere von dem Kadaver zu vertreiben. Die Löwen wichen zunächst zurück, doch eines der halbwüchsigen Männchen beschloss, die Elefanten anzugreifen, und überraschte sie damit unvorbereitet.“ „LatestSightings“ zufolge sei das Bezeugen einer solchen Szene in ihrer Gänze selbst im Kruger eine Seltenheit.

Van Rooyen berichtete, dass die Elefanten dem Rudel zum Trotz noch in der Gegend verweilten: „Die Elefanten tummelten sich noch eine Weile in der Gegend, schienen zu überlegen, was sie als Nächstes tun sollten, und entschieden sich schließlich, zum Fluss hinunterzuziehen. Die Löwen ernährten sich in den nächsten anderthalb Tagen von den Büffeln und boten ihrem großen Rudel die dringend benötigte Nahrung.“