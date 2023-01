Cathy Hummels: Nackt auf Instagram mit klarer Message – Die Promi-Dame erfreut sich ihres Single-Daseins, nachdem sie seit dem 19. Dezember 2022 offiziell geschieden ist. Cathy Hummels, die Ex-Frau von Fußballer und BVB-Star Mats Hummels, genießt das Leben und somit auch ihr neues Single-Leben bei einem Dubai-Trip.

Die 34-Jährige teilt ihr neues Leben mit ihren Fans dabei sichtlich zufrieden auf Instagram. Dies wird deutlich, wenn man das Profil des Models und Moderatorin besucht. Denn dort zeigt sich Cathy Hummels so offen wie lange nicht mehr. Provokant lässt sie auf einem ihrer neuen Fotos komplett die Hüllen fallen.

Unter ihrem Nacktfoto hat sie auch eine klare Botschaft verewigt. So schrieb Cathy Hummels: „Gerade bin ich alleine, nicht einsam, Single und mache, was ich will.“ Dies zur Freude vieler ihrer Fans, auch wenn die intimen Einblicke auch negative Kommentare produzierten. Dabei wurde ihr oft vorgeworfen, dass die 34-Jährige bei ihren Bildern mit Filtern und Photoshop übertreibt.

Die Vorwürfe sind ihr allerdings sichtlich egal und sie postete wenig später ein Foto von sich im Bikini entspannt am Pool. Zudem postete sie eine Instagram-Story, in der sie noch mal nachlegte und eine selbstironische Tanzeinlage zum Besten gab. Kritik hin, Kritik her, am Ende des Tages scheint Cathy Hummels seit ihrer Scheidung aufzublühen, auch zur Freude des Großteils ihrer Fangemeinde.

