„Car Friday“: Polizei ruft Aktionstage gegen Raser aus – In Hessen möchte die Polizei mit einer gezielten Aktion Autotunern und Rasern an den Kragen, die im Rahmen illegaler Autorennen sich und andere gefährden. Angelehnt an die Bezeichnung der Szene für derartige Treffen am Karfreitag haben die Behörden dazu den „Car Friday“ als landesweiten Aktionstag ausgerufen, an dem sich alle sieben Polizeipräsidien des Bundeslandes beteiligen.

Wie das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mitteilte, sollen während der Osterfeiertage verstärkt Fahrzeuge gestoppt und auf illegales Tuning hin kontrolliert werden. Außerdem werden vermehrt Geschwindigkeitskontrollen stattfinden.

Schwerpunktmäßig werden die Kontrollen in Ballungsräumen durchgeführt, wobei sowohl Beamte in Uniform als auch in Zivil unterwegs sind.

Werden Autoposer und Raser erwischt, drohen hohe Strafen: Neben empfindlichen Bußgeldern, ist mit Punkten in Flensburg oder gar dem Entzug des Führerscheins zu rechnen.

Die hessische Polizei hat bereits im letzten Jahr einen solchen Aktionstag durchgeführt und dabei rund 1.400 Fahrzeuge überprüft. Das Ergebnis: 46 Straftaten und rund 440 Ordnungswidrigkeiten.

In Dortmund hat die Polizei indes bereits in der Nacht zum Sonntag im Kampf gegen Raser mobil gemacht und dabei über 60 Fahrzeuge sowie rund 80 Personen kontrolliert. Auch dort war das Ziel, anhand von Schwerpunktkontrollen Auto- und Beschleunigungsrennen zu unterbinden, um auf diese Art für mehr Verkehrssicherheit in der Stadt zu sorgen.

Die Bezeichnung „Car Friday“ – oder auch „Carfreitag“ – ist eine begriffliche Verballhornung des kirchlichen Feiertags Karfreitag und bezeichnet einen Termin für Treffen von Automobilfans sowie der Tuner-, aber auch der Auto-Poser-Szene, bei denen es immer wieder zu illegalen Straßenrennen kommt.

In Ermangelung eines konkreten Veranstalters dieser Treffen, bei denen sich üblicherweise ein informelles Kollektiv bildet, steht den Behörden zum Verbot weder eine gesetzliche Grundlage noch eine juristische Person zur Verfügung, die im Schadensfall haftbar gemacht werden kann.

