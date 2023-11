Cannabis-Legalisierung: Ampel einigt sich auf letzte Details und nennt Termin – Im zähen Ringen um die Legalisierung von Cannabis ist es der Ampel-Koalition nun gelungen, sich auf die letzten Details des geplanten Gesetzes zu einigen. Auch auf die Frage, wann es denn nun in Kraft treten soll, wurde eine Antwort gefunden.

Demnach soll der Eigenanbau und Besitz bestimmter Mengen der Droge für Volljährige ab dem 1. April 2024 erlaubt sein. Am 1. Juli ist dann auch der gemeinsame Anbau in Cannabis-Clubs möglich.

"Wir haben uns in den Verhandlungen auf einen Paradigmenwechsel in der Cannabis-Drogenpolitik geeinigt und erkennen damit ausdrücklich die gesellschaftliche Realität an", ergeht es aus einer gemeinsamen Erklärung der gesundheitspolitischen Sprecher der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP.

Der erste Schritt sieht dabei vor, Cannabis von der im Betäubungsmittelgesetz aufgeführten Liste der verbotenen Substanzen zu streichen, und Volljährigen ab 18 Jahren maximal drei Pflanzen im Eigenanbau zu erlauben. In den Cannabis-Clubs werden Vereinsmitglieder die Rauschpflanze schließlich gemeinschaftlich anbauen und die Blüten gegenseitig abgeben dürfen.

Das Gesetz muss jedoch erst noch den Bundestag passieren.

Zunächst war geplant gewesen, Cannabis auch in lizenzierten Geschäften zum Verkauf anzubieten, dieses Vorhaben wird zunächst jedoch nicht realisiert. Dafür gelten in Sachen Besitz und Konsum von Cannabis ab dem Stichtag auf Druck vonseiten der Grünen und der FDP weniger strenge Regeln.

Dabei wurde die erlaubte Menge von ursprünglich 25 auf 50 Gramm getrocknetes Cannabis verdoppelt, der Konsum wird nicht erst in einem Radius von 200 Metern, sondern von 100 Metern im Umkreis von Kitas, Spielplätzen oder Schulen erlaubt sein.

Sollte man dabei erwischt werden, die festgelegten Besitzgrenzen zu überschreiten, wird dies nicht als Straftat gewertet.

Stattdessen greift der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit bei Mengen zwischen 25 und 30 Gramm im öffentlichen Raum und zwischen 50 und 60 Gramm im privaten. Strafbar wird der Besitz erst, wenn diese Mengen überschritten werden.

Das Dealen mit Cannabis wird auch weiterhin verboten bleiben, wobei die Ampel-Partner betonten, das insbesondere die Abgabe von Cannabis an Kinder und Jugendliche rigoros verfolgt und bestraft werden soll.

Offen ist bis dato noch, wie Cannabis und Autofahren in einen gesetzlichen Kontext gesetzt werden sollen.

Gilt zurzeit noch ein absolutes Verbot für das Fahren unter Cannabis-Einfluss, soll es künftig einen Grenzwert für THC im Blut geben; dem Wirkstoff der Cannabis-Pflanze, der hauptsächlich für die Rauschwirkung verantwortlich ist. Bis Ende März soll das Bundesverkehrsministerium einen entsprechenden Vorschlag über die Höhe dieses Wertes vorlegen.

Die hitzig geführte Debatte um die Legalisierung dürfte damit aber noch nicht vom Tisch sein.

Während Befürworter betonen, dass trotz all der bisherigen Verbote immer mehr gekifft wird, und man von daher besser qualitativ korrekte Produkte begrenzt freigeben sollte, um dabei auch gleich den kriminellen Handel einzudämmen, kritisieren Gegner die "Normalisierung" der Droge und die damit einhergehende sinkende Hemmschwelle auch bei Jugendlichen, für deren noch heranwachsendes Hirn das Rauchmittel eine große Gefahr darstellt.

"Der Cannabiskonsum bei Jugendlichen wird steigen, weil solche Substanzen auch immer an Jüngere weitergereicht werden", mahnte etwa der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, gegenüber "Welt".

