Burj Khalifa: Drohnen-Sturzflug am höchsten Gebäude der Welt – Höher, schneller, weiter. Der Mensch liebt Superlative. Sie schlagen sich in der Ingenieurskunst nieder, Fahrzeuge werden immer schneller, windschnittiger oder wuchtiger, Technologie kleiner und leichter, ohne dass sich das ausschließen muss. Gebäude schießen seit Jahrzehnten immer weiter in die Höhe, Länder und Städte wetteifern darum, wessen Mammut-Wolkenkratzer den der anderen in den Schatten stellt. Derzeit (noch) der größte: der Burj Khalifa. Wie hoch der Mega-Turm in Dubai wirklich ist, zeigt der Drohnensturzflug.

Senkrecht geht es an der silbernen Nadel vorbei in die Tiefe, vorbei an Hunderten und Aberhunderten von Fensterreflexionen. Verantwortlich dafür ist der Filmemacher Andre Larsen, der selbst in Dubai lebt, aber in der ganzen Welt unterwegs ist. Mit seinen Drohnen fängt er spannende Motive ein und setzt sie in Szene. Wie eben den Burj Khalifa – auf Deutsch ganz salopp: Khalifa-Turm.

Wobei „Turm“ dem Koloss kaum mehr gerecht wird:

Ganze 829,8 Meter misst das Gebäude der Superlative von der Basis bis zur Antennenspitze. Damit ist es seit 2008 das höchste Gebäude der Welt. 163 Stockwerke stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung, alles darüber sind Büros oder Suiten. Das 124. und 145. Stockwerk dienen gemeinsam als Aussichtsplattform – aus 456 Metern Höhe genießen Besucherinnen und Besucher den Rundumblick. Verantwortlich dafür sind laut Wikipedia-Eintrag zwei Aufzüge, die vom Sockel aus alle 60 Sekunden den 124. Stock erreichen.

2014 wurde im Herbst eine neue Plattform eröffnet, die sich sogar in der 148. Etage befindet. Diese soll noch etwas exklusiver gestaltet sein als die Erste, die Außenterrasse erhebt sich imposante 555 Meter über den Erdboden, bietet dafür aber auch keinen 360-Grad-Blick über die Stadt. Ganz unten im Gebäude befindet sich übrigens das erste Armani-Hotel der Welt. Laut Wikipedia wurde im Januar 2011 auf der 123. Etage zudem das Restaurant „@mosphere“ eröffnet, das ebenfalls zum Hotel gehört.

Aufgrund seiner Lage gilt es als das höchstgelegene Restaurant der Welt

Das höchste noch bewohnte Stockwerk ist das bereits erwähnte 163. auf 584 Metern Höhe – mit Aufzügen kann man bis zum 189. auf 638 Metern fahren. Das alles kann man sich aber auch schenken, denn das Video von Andre Larsen kostet den Nutzer deutlich weniger als ein Besuch in Dubai. Zudem lässt sich der Drohnensturzflug – entsprechend leistungsstarke Hardware vorausgesetzt – sogar in kristallklarem 4K genießen. Aber Vorsicht, bei der Bilddrehung, der Auflösung und der entsprechenden Höhe sollte man besser schwindelfrei sein.