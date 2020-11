Bundeswehr: Eurofighter-Jet wirft erste Bombe über Deutschland ab – Die Bundeswehr feierte dieser Tage eine Premiere, während sie bei einer Übung die erste Präzisionsbombe in Deutschland abwarf. Abgeworfen wurde die GBU-48, eine 500-Kilogramm-Bombe, von Piloten eines Eurofighter-Kampfjets über dem Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr.

Sicherlich sind Bombentests keine Seltenheit, über deutschem Boden allerdings schon. Den Grund dafür bildet die Corona-Pandemie, die gleich mehrere internationale Übungen ins Wasser fallen ließ. Da die Piloten aber weiterhin Erfahrung benötigen, wurden die Übungen eben nach Deutschland verlegt.

Diese Bombenabwurf-Premiere zeigte die Bundeswehr nun in einem neuen Video auf YouTube. Im Video erklärte einer der deutschen Piloten: „Unsere heutige Mission ist es, zwei GBU-48 Präzisionslenkwaffen ohne Explosivmasse, also nur mit einem Betonkörper, aber dem richtigen Kit, also der Laser Guidance vorne und dem GPS-Sensor in der Waffe, in Grafenwöhr zum ersten Mal abzuwerfen. […]

Die Mission ist folgendermaßen gestaltet, dass wir jetzt ins Zielgebiet fliegen werden, in die Grafenwöhr-Range. Dort werden wir mit einem JTAC, einem sogenannten Joint Terminal Attack Controller, einen Funkkontakt herstellen, der dafür zuständig ist, uns das Ziel zuzuweisen, da wir in dieser Range eine größere Auswahl an Zielen haben.“

Am Ende war die Mission der Eurofighter-Piloten erfolgreich: „Wir haben geschafft, was wir uns als Ziel gesetzt haben, beide Waffen ins Ziel zu bringen. Eine sogar als direkter Volltreffer, eine ging etwas kurz, aber genau in dem Rahmen, wie wir das eigentlich haben wollten. Das war eine Super-Mission für uns.“