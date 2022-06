Wegen Ukraine-Kriegs: Bundesfinanzminister warnt vor schwerer Wirtschaftskrise – Es sind auch nach der Corona-Pandemie keine einfachen Zeiten für Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Deutschland steht vor etlichen Problemen in allen möglichen Bereichen, die stellenweise auch auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen sind.

Diesbezüglich warnte nun Bundesfinanzminister Christian Lindner vor einer schweren Wirtschaftskrise. So sagte der FDP-Parteichef im „heute journal“ des ZDF: „Es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferketten-Probleme, aufgrund auch der Inflation.“

„Es geht ja um drei bis vier, vielleicht fünf Jahre der Knappheit“

Christian Lindner weiter: „Meine Sorge ist, dass wir in einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten. […] In dieser Situation dürfen wir nicht wählerisch sein. Es geht ja um drei bis vier, vielleicht fünf Jahre der Knappheit und dafür müssen wir eine Antwort finden.“

Daher dürfe es laut Lindner „keine Denktabus geben, wenn es darum geht, die Preisentwicklung für die Menschen zu kontrollieren“, was auch bedeuten könnte, die Laufzeiten der drei noch laufenden Kernkraftwerke in Deutschland zu verlängern. Man müsse über alle Möglichkeiten sprechen, um eine Lösung zu finden.

„Die Gasproblematik kann schlimmer werden als die Corona-Pandemie!“

Während die FDP wegen der runtergeschraubten russischen Gaslieferungen die Atomkraftwerke weiter am Netz halten will, stellen sich SPD und Grüne diesbezüglich quer. Sie sehen keinen Grund und wollen daher am Zeitplan des Atomausstiegs am 31. Dezember 2022 festhalten.

Indes warnte auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen vor einer massiven Wirtschaftskrise und dessen Folgen. So sagte Habeck in seiner Rede beim „Tag der Industrie“ (TDI): „Die Gasproblematik kann schlimmer werden als die Corona-Pandemie! Das ist vielen noch nicht klar.“

Insbesondere wenn die Gaslieferungen abrupt enden würden, könnte dies eine schwere Rezession nach sich ziehen, da etliche Industrieprozesse ohne die benötigten Gasmengen schlicht nicht funktionieren könnten.

Quelle: bild.de