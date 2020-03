Autor: Bernhard Trecksel

Bud Spencer in Berlin: Ausstellung öffnet im Frühsommer die Pforten – Fans des unvergesslichen Carlo Pedersoli, vielen besser unter seinem Wahlnamen Bud Spencer bekannt, sollten im Frühsommer Berlin ansteuern. Denn eine neue Ausstellung hat das Leben des italienischen Superstars, auch abseits seiner Filme, zum Thema. Das dürfen wir auf keinen Fall verpassen.

Ende Mai 2020 ist es soweit, dann wird die liebevoll kuratierte Ausstellung, mit der Familie Pedersoli den unsterblichen „Dicken“ mit der groben Kelle würdigt, ihre Pforten öffnen. Ende 2019 hatte diese Ausstellung zuletzt in Neapel gastiert und war binnen Tagen zum Publikumsmagneten avanciert. Für den Auftritt in Berlin wurde die ganze Veranstaltung noch einmal überarbeitet und zu einer regelrechten Bud-Spencer-Party erweitert – inklusive Shows, populärer Gäste und vieler Attraktionen.

Ausgestellt werden nicht nur Exponate aus den vielen Filmen Bud Spencers, etwa der rot-gelbe VW Buggy und ein restaurierter Ford Escort MK1 aus „Zwei wie Pech und Schwefel“ sowie das berühmte Eiswägelchen für Pistazieneis und der Flipperautomat aus „Zwei sind nicht zu bremsen“.

Auch etliche Exponate aus Carlo Pedersolis Leben abseits seiner Filmkarriere werden neben etlichen Requisiten und Kostümen zu sehen sein

Denn wahre Fans wissen, dass Carlo Pedersoli im Laufe seines erfüllten Lebens auch Erfinder, Fabrikant, Sänger, Komponist, Jurist, Politiker, Gründer der Fluggesellschaft Mistral Air und Weltklasse-Schwimmer war. So wird etwa der originale Olympia-Bademantel des Stars zu sehen sein, ebenso wie Fotos und Medaillen. Im Kinosaal des Museums laufen Dokumentarfilme mit und über Carlo Pedersoli sowie Raritäten und kultige Ausschnitte aus den SpencerHill-Spielfilmen.

Zudem locken Sonderveranstaltungen an den Wochenenden in den Ausstellungsräumen: Etwa Auftritte der Bands, die auch in den Filmen beteiligt waren, sowie von Familienmitgliedern und Wegbegleitern Bud Spencers. Klingt nach einer rundum erfüllenden Veranstaltung für jeden, der den Mann auch nach seinem Ableben noch glühend verehrt. Ab dem 30. Mai geht es in Berlin los – nach genau 92 Tagen wird jedoch Schluss mit der Bud-Spencer-Ausstellung sein, haltet euch also ran.

Sämtliche Infos zu Tickets, Öffnungszeiten, etc. erhaltet ihr hier. Eine tolle Sache – und bereits die zweite Spencer-Hill- Großveranstaltung in diesem Jahr, immerhin findet ja auch vom 3. bis zum 6. September 2020 einmal mehr das beliebte „Spencer Hill Festival“ statt. In diesem Jahr wird das größte und beste Fantreffen seiner Art im Safariland Stukenbrock stattfinden. Offizieller Schirmherr des Ganzen: Terence Hill höchstpersönlich. Mehr Infos dazu findet ihr an dieser Stelle.