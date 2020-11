Kleines Missverständnis: Buckelwal „verschlingt“ Kajak-Fahrerinnen – Wer seine Bibel kennt, der erinnert sich auch an die Geschichte von Jona und dem Wal. Oder Jona und dem Riesenfisch – so genau nahm man das bei diesem Gleichnis nicht mit den biologischen Fakten. Andere werden die Stelle aus Pinocchio kennen, bei der der Holzbursche im Walbauch landet. Alles nur Blödsinn, oder? Sagen wir es mal so: Schaut euch einfach dieses Video an …

Julie McSorley und Liz Cottriel waren mit ihrem Kajak an der kalifornischen Küste unterwegs. Das Ziel ihres Ausflugs zum Strand Avila Beach in San Luis Obispo: Wale beobachten, das sogenannte „Whale Watching“, dazu ein vergnüglicher Trip mit dem Paddel. Doch plötzlich hatte einer der Meeressäuger eine gänzlich andere Idee, wie mit den beiden zu verfahren sei. Dabei wirkt es erst, als würde der Buckelwal einfach „nur“ spielerisch ihr Gefährt umwerfen.

Doch dem war nicht so. Etliche andere Paddler wurden Zeuge, wie die beiden Frauen an Bord ihres gelben Kajaks in den Schlund des an und für sich friedfertigen Bartenwals gezogen wurden. Rasch eilten die Zeugen zur Rettung, doch das war unnötig. Das Tier, welches sich von Kleinkrebsen ernährt, hatte bereits von den beiden Frauen abgelassen, sodass sie zu ihrem Kajak zurückrudern konnten. Bei „Fox26 News“ berichtete Cottriel von dem Vorfall:

„Ich denke mir so: 'Ich werde schubsen.' Als ob ich wirklich einen Wal aus dem Weg schubsen könnte! Es war der seltsamste Gedanke. Ich dachte also, 'Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot.' Ich nahm an, er würde auf mir landen. Das Nächste, was ich merke, ist, wie ich unter Wasser bin.“ Später kehrten die beiden Frauen wohlbehalten zu ihrem Auto zurück, keine der beiden erlitt Verletzungen.

Sie kamen mit einem Schock und Gratisproviant davon, wie Cottriel dem Sender mitteilte: „Ich schüttelte mein Hemd aus und es kamen Fische raus.“ Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen.

