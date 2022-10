UFC-Kämpfer will Theorie der Flacherde diskutieren

Bryce Mitchell fordert Joe Rogan heraus: UFC-Kämpfer will Theorie der Flacherde diskutieren – Joe Rogan moderiert den bekanntesten und lukrativsten Podcast der Welt. Wenn der MMA-Experte, Moderator und Comedian mit seinen Gästen plaudert, lauschen mitunter hunderte Millionen Menschen auf dem Globus, das Format ist milliardenschwer. Einer von Rogans Zuhörern: Ein MMA-Kämpfer der UFC, den es wurmt, dass sich Rogan in mehreren Episoden über eine vergleichsweise bekannte Verschwörungstheorie amüsiert.

Denn UFC-Fighter Bryce Mitchell ist überzeugt, die Erde sei nicht von einer Kugelform, sondern vielmehr eine von einem Eisring umschlossene Scheibe. Auf Instagram machte der Athlet sich Luft, behauptete, Joe Rogan habe sich im Podcast über Mitchells Mutter lustig gemacht und sie ebenso durch den Kakao gezogen, wie ihn. Mitchell, der aus dem US-Bundesstaat Arkansas stammt, schwört im Video, er werde Rogan bei einer Debatte „rösten“ und ihn von der flachen Erde restlos überzeugen.

Wörtlich sagt Mitchell im Video: „Ich bin hier, um Joe Rogan dafür zu rügen, dass er Mist über mich und Mist über meine Mama erzählt. Er macht das schon viel zu lange – ich und meine Mama werden klipp und klar sagen, dass die Erde flach ist! Sie bewegt sich nicht mit ungefähr 600 Meilen pro Stunde, dreht sich nicht mit tausend Meilen pro Stunde und schwebt auch nicht ständig durchs Universum, klar!?“

Mitchell behauptet, im Besitz sämtlicher Beweise zu sein, um Rogan in die Schranken zu weisen. So traf er auch kosmologische Aussagen über das Wesen des Alls jenseits des Blauen Planeten: „Die Erde ist flach, sie ist ortsfest und die Sterne und alles andere kreisen sich um uns. Die Sonne kreist um uns, und das kann ich beweisen.“ Jahrhunderte, ja Jahrtausende wissenschaftlicher Himmelsbeobachtungen, beginnend bei prähistorischen „Himmelscheibe“-Artefakten, die gegenteiliges beweisen, zählen für Mitchell nicht.

Leider liefert er seine erwähnten „Beweise“ in seiner Challenge an Rogan nicht. Für den größten Podcaster der Welt hatte Mitchell jedenfalls unmissverständliche Worte: „Ich würde gerne mit dir debattieren, Joe Rogan, denn ich bin es leid, dass du, Joe Rogan, dich über die Flacherdler lustig machst! Wenn du dir so sicher bist, dann komm und diskutier’ mit mir, Alter. Ich habe genug von dem Mist, den du postest.“ Man darf gespannt sein, wie Rogan auf diese Herausforderung reagiert, wenn überhaupt.

