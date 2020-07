Brutale S-Bahn-Attacke: Verzweifelte Frau fleht um Hilfe, Zeugen sehen tatenlos zu – Diese Szenen lösen Ekel und Bestürzung aus: In einer Berliner S-Bahn wird eine Frau zuerst mit Worten und dann körperlich auf brutale Weise attackiert, bis der Täter sie schließlich aus dem Waggon stößt. Zeugen filmten den Vorfall – griffen jedoch auch auf das Flehen der Frau um Hilfe hin nicht ein.

Zu Beginn des Videos kniet die Frau neben ihrem Hund, während der Täter in hochaggressiver Pose über ihr thront, sie schwer verständlich anbrüllt. Mehrfach schreit er „Ruft die Polizei!“, marschiert auf einen filmenden Zeugen zu, wendet sich dann abermals der Frau zu und brüllt „Komm zu mir!“. Kontext für dieses Verhalten liefert das Video nicht.

Deutlich ist zu sehen, wie das Opfer mehrfach versucht, sich den Nachstellungen des Täters zu entziehen. Sie schützt ihr Gesicht mit dem Arm, fleht andere Insassen förmlich um Hilfe an: „Können Sie mir bitte helfen?“ Die Verzweiflung der Frau ist dabei unüberhörbar.

Bis auf halbgare Beschwichtigungsversuche und ein „Hey, Hey!“ aus dem Munde eines der Zeugen, das mutmaßlich der Deeskalation dienen sollte, ist von einem Eingreifen der anderen Beteiligten im Video nichts zu sehen. Einer der Zeugen entfernt sich, nimmt einen anderen Ausgang aus dem Waggon.

#Update - 30.06.20, 21.40 Uhr - Der Tatverdächtige wurde von der Bundespolizei bereits ermittelt! #Update Seit gestern... Geplaatst door Polizei Berlin op Dinsdag 30 juni 2020

Als die Frau schließlich an der nächsten Haltestelle auszusteigen versucht, stößt sie der Täter nach draußen. Er folgt ihr, setzt auf dem Bahnsteig sein Tun fort. Währendessen ist deutlich zu vernehmen, wie die Frau Umstehende um Hilfe bittet: „Können Sie mir bitte helfen, bitte. Ich werd‘ verprügelt, bitte.“

Schließlich lässt der Täter von seinem Opfer ab. Er schwadroniert auf dem Bahnsteig weiter, bevor er sich über eine Treppe entfernt. Seitdem das Video im Netz geteilt wurde, sorgt es für gewaltige Empörung. Viele fragen sich, warum insbesondere die männlichen Zeugen dieses Vorfalls nicht eingegriffen haben.

Mutmaßlich soll auch das Opfer einen Kommentar unter dem Video in den sozialen Medien abgegeben haben: „Ich habe dem Typen mit Rucksack vorher geholfen und ihn vor dem mit dem roten [Shirt] geschützt. Weswegen ich dann geschlagen wurde.“ Es ist allerdings nicht nachzuweisen, ob es sich bei dem Verfasser des Kommentars um die Frau handelt.

Mittlerweile hat sich die Bundespolizei zu dem Vorfall geäußert, der sich in der S75 stadteinwärts zugetragen hat. Die Berliner Polizei konnte am Dienstagabend auf ihrer Facebook-Seite mitteilen, dass der Täter von den Kollegen von der Bundespolizei ausgemacht wurde, da diese Behörde Straftaten in der S-Bahn ermittelt.

Durch Zeugenhinweise konnte der 22-Jährige mittlerweile durch die Bundespolizei ermittelt und identifiziert werden.

Quelle: Bild