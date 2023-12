Brückentage 2024: So maximiert ihr euren Urlaub – Nachdem sich das Weihnachtsfest hinsichtlich der Feiertage 2023 bereits äußerst arbeitnehmerfreundlich ausnahm, lässt sich auch 2024 mit geschickter Vorausplanung so einiges an Freizeit herausholen. Besonders günstig fallen die Brückentage dabei in Bayern, wo man aus 30 freien Arbeitstagen ganze 69 Tage Urlaub machen kann.

Waren es 2023 noch drei an der Zahl, fällt 2024 nur ein einziger regionaler Feiertag auf ein Wochenende. Das führt dazu, dass Arbeitnehmer in mehreren Bundesländern etwa im Mai gleich vier von fünf Wochen als Vier-Tage-Woche angehen können.

Um die maximale Anzahl an Urlaubstagen zu erreichen, ist Bayern dem Portal "travelcircus.de" zufolge der optimale Standort. Durch die Kombination von 30 Urlaubstagen mit den Brückentagen kann man dort durch die Nutzung der bundesweiten sowie regionalen Feiertage insgesamt 69 Tage freinehmen.

Für die effektive Urlaubsplanung empfiehlt "chip.de" Online-Tools wie etwa der "Brückentage 2024 Kalender". Dieser zeigt in einer übersichtlichen Tabelle an, wie viele Urlaubstage unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Feiertagsregelungen der verschiedenen Bundesländer für einen bestimmten Zeitraum eingeplant werden müssen, um die maximale Anzahl an freien Tagen zu erzielen.

Die folgenden Brückentage gelten unabhängig vom Bundesland.

Jahreswechsel: 4 Urlaubstage ermöglichen 9 freie Tage (02.01 - 05.01)

Ostern: 4 Urlaubstage ergeben 10 freie Tage (25.3. - 28.0.3)

Tag der Arbeit: 2 Urlaubstage führen zu 5 freien Tagen (02.05 - 03.05)

Christi Himmelfahrt: 1 Urlaubstag ermöglicht 4 freie Tage (09.05)

Pfingsten: 4 Urlaubstage ergeben 9 freie Tage (21.05 - 24.05)

Fronleichnam: 4 Urlaubstage führen zu 9 freien Tagen (27.05 - 29.05. & 31.05)

Allerheiligen: 4 Urlaubstage ermöglichen 9 freie Tage (28.10 - 31.10)

Buß- und Bettag: 2 Urlaubstage ergeben 5 freie Tage (21.11 - 22.11)

Weihnachten: 3 Urlaubstage führen zu 9 freien Tagen (23.12. - 24.12 & 27.12.)

Quelle: chip.de