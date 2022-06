Wegen eines Sandwiches: Vater findet Drohbrief in Brotdose der Tochter – Die Nerven liegen blank dieser Tage – der kleinste Funke vermag die Steppe zu entfachen, zu der unser Gemüt im Angesicht all der globalen Katastrophen mittlerweile ausgetrocknet ist. Das ist nicht nur hierzulande so, sondern auch in Schottland, wie ein 42-jähriger Feuerwehrmann am eigenen Leib erfahren musste. Der Stein des Anstoßes könnte dabei nicht banaler sein: ein Sandwich für seine Tochter.

Als Chris Hutton die Pausenbrotdose seiner zehnjährigen Lola nach der Schule auswaschen wollte, fand er neben der kaum angerührten Schnitte darin einen Drohbrief in Form eines Klebezettels.

Auf diesem stand in unbeholfenen Buchstaben und verdächtig infantiler Rechtschreibung geschrieben: „Was ist das?“ – doch das war noch nicht alles!

Ganz offenbar war Lola nicht zufrieden mit dem Pausensnack, was sie dazu veranlasst hatte, ihrem Dad eine Nachricht zu hinterlassen und dieser mit einer Drohung Nachdruck zu verleihen: „Gib mir so etwas nie wieder, sonst ...“

Normalerweise haben Lola und ihre Brüder Leo (12) und Luke (6) liebevoll zubereitete, handgemachte Hühnersandwiches in ihren Dosen. An diesem Tag jedoch hatte sich Chris dazu entschieden, seine Kinder ausnahmsweise mal mit Roastbeef, frisch vom Metzger, zu verwöhnen.

Ein Fehler, wie sich herausstellte – mit äußert amüsanten Folgen.

Gegenüber dem „Mirror“ erklärte Lolas Mutter Ashley: „Als wir den Zettel sahen, waren wir schockiert, ich sagte nur ‚Oh Gott‘. Wir dachten, es sei urkomisch.“

Ashley fügt hinzu, dass ein solches Verhalten typisch für ihre Tochter sei, die genau wisse, was sie wolle.

„Das ist einfach die Beziehung zwischen ihr und ihrem Vater. Die beiden scherzen ständig miteinander, das hat sie eindeutig von ihm. Sie sind sich ziemlich ähnlich, und er ist daran gewöhnt.“

Bleibt nur zu hoffen, dass Chris aus der Sache gelernt hat. Nicht auszudenken, was passieren mag, wenn die kleine Lola ihrem „sonst …“ Taten folgen lässt.

Immerhin: Leo und Luke mochten das Roastbeef.

