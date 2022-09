Brillante Jagd-Strategie im Video: Schwertwale jagen eine Robbe – Die Welt kann ein ebenso atemberaubend schöner wie gnadenloser Ort sein, wobei sich diese Dinge nicht ausschließen müssen. Die renommierten Dokumentationen aus dem Pflanzen- und Tierreich des Senders BBC liefern diesbezüglich seit Jahrzehnten ebenso professionell fotografierte wie lehrreiche Einblicke. Nicht zuletzt dank des unvergleichlichen Sir David Attenborough als Sprecher. Hier untermalt die einzigartige Stimme des Altmeisters eine Schwertwal-Jagd.

Das Video ist Teil der sechsteiligen Reihe „Frozen Planet II“ aus dem an Dokus alles andere als armen BBC-Portfolio. In dieser zweiten Staffel der Dokureihe geht es in die frostigen Gefilde unseres Blauen Planeten: in die Arktis und die Antarktis, doch auch in die Höhe von Gebirgen, auf den Grund eiskalter Ozeane, durch Tundra und Taiga sowie in die gnadenlose Nachtkälte so mancher Wüste.

Wörtlich heißt es in der Beschreibung des Videos:

„Von Eisbären bis zu Pinguinen und von Schneeaffen bis zu sibirischen Tigern – jede Spezies muss eine Reihe einzigartiger Herausforderungen meistern, um in ihrer extremen Umgebung zu überleben.“ Der nun folgende Ausschnitt aus einer Folge zeigt Tiere, die ganz besonders an ihre Umgebung und spezielle, nährstoffreiche Jagdbeute angepasst sind: Orcas, auch als Schwert- oder wenig schmeichelhaft als „Killerwale“ bezeichnet. Diese Zahnwale zählen zur Familie der ozeanischen Delphine.

Die hochgradig sozialen Tiere leben in „Schulen“ genannten Verbänden, welche auch gemeinsam jagen. Dabei setzen sie intelligente und hocheffiziente Rudeltaktiken ein, um gar Beutetiere bis zur Größe eines Blauwals effektiv zu erlegen. Beliebte und fettreiche Beute sind auch Robben- und Seehundearten. Selbst auf großen Eisschollen können sich die possierlichen Meeressäuger nicht sicher fühlen, wenn Schwertwale in der Nähe sind. Denn deren intelligenten Jagdstrategien ist keine Robbe gewachsen, wie das Video zeigt:

Die Orcas schwimmen gemeinsam und erzeugen Wellen, die den sicheren Rückzugsort des rundlichen Gesellen zerstören. Doch das bildet erst den Anfang.