Bremen: Hansestadt will sämtliche Wettbüros schließen – Wer in Bremen gerne sein Geld in Wettbüros verzockt, wird sich demnächst wohl ein neues Hobby suchen müssen. Der Innensenator der Hansestadt, Ulrich Mäurer, plant dort nämlich, sämtliche stationären Vermittlungsstellen – wie derartige Etablissements offiziell genannt werden – zu schließen.

Zwar dürfen die Büros als Franchise-Unternehmen großer Sportwettveranstalter wie Tipico oder Happybet hierzulande durchaus legal Sportwetten anbieten, das Bremer Gesetz sieht jedoch vor, dass die Betreiber verpflichtend nachweisen müssen, woher das Geld für ihre Geschäftsgründung stammt.

Wie die Innenbehörde verlautbaren ließ, habe jedoch bislang kein einziger Betreiber seine Unterlagen eingereicht.

Die Vorschrift dient der Vorbeugung von Geldwäsche – ein Verbrechen, für welches die Glücksspielbranche einer Risikoanalyse der Bundesregierung zufolge besonders anfällig sei.

Und so müssen laut dem „Spiegel“ nun 24 bislang nur geduldete Wettbüros ihre Pforten dichtmachen. Mäurer ergänzt, dass für acht weitere geplante Annahmestellen eine Genehmigung abgelehnt worden sei.

Je nach Wettveranstalter kostet die Eröffnung eines solchen Wettbüros bis zu 120.000 Euro.

Wie es heißt, hätten die Betreiber nun eine Schließungsverfügung mit einer offiziellen Anhörung erhalten. Man habe bis August Zeit, die fehlenden Unterlagen nachzureichen, ab sofort stelle die Vermittlung von Wetten aber illegales Glücksspiel dar.

Sollte ein Büro nicht freiwillig die Segel streichen, werde dies Mäurer zufolge „mit polizeilichen Mitteln durchgesetzt“.

Der Innensenator geht allerdings davon aus, dass die Betreiber sich vor Gericht zu wehren versuchen werden, immerhin sei die Initiative „rechtliches Neuland“, nachdem man das Gesetz erst im vergangenen Jahr geändert hatte. In anderen Bundesländern bedarf es lediglich der Vorlage eines Führungszeugnisses, um ein Wettbüro eröffnen zu dürfen.

Mäurer will der ausufernden Glücksspielindustrie einen Riegel vorschieben.

Schon zuvor machte sich der SPD-Mann unter anderem auch für ein generelles Verbot von Werbung für Sportwetten stark. Ihm zufolge suggeriere diese vornehmlich jungen sportinteressierten Männern, dass Wetten ganz selbstverständlich zum Fußball dazugehörten.

Die Botschaft dahinter: Wer sich mit dem Sport auskenne, habe höhere Gewinnchancen. Tatsächlich aber stehe am Ende oft der Ruin, der viel zu häufig nicht nur den Spieler, sondern auch dessen Familie betreffe.

In Hessen, dem Land, welches für die Zulassung der Sportwettveranstalter zuständig ist, bewertet man die Sachlage ganz anders. So bezeichnete der dortige Innenminister Peter Beuth Mäurers Initiative kürzlich als „großen Käse“.

Beuth zufolge solle jeder der spielen wolle, legale und regulierte Angebote nutzen können: „Wie bitte soll der Spieler das Angebot denn finden, wenn der Anbieter keine Werbung machen darf?“

Die Kontrolle des Glücksspiels ist Ländersache.

Während sich seit der Öffnung des Marktes im Jahr 2020 vor allem Schleswig Holstein und Hessen dafür einsetzen, die Regeln lockerer zu handhaben, bleibt man in Bremen in Sachen Liberalisierung skeptisch.

Immerhin gestaltet sich die Sachlage ambivalent: Einerseits stellt das Spielen mit Geld eine Gefahr dar, andererseits wollen die Menschen es und würden auf illegale Angebote ausweichen, gäbe es keinen legalen Weg.

Richten soll es von daher eine „Kanalisierung“, die vorsieht, dass Spieler zwar zocken dürfen, die Angebote dabei aber so zurückhaltend sein müssen, dass von ihnen kein zusätzlicher Anreiz zum Spielen ausgeht.

Quelle: spiegel.de